به گزارش خبرگزاری مهر، میرنریمان یوزباشی از آغاز پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار داشت: پذیرش دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی با رویکرد ویژه تضمین اشتغال انجام میشود.
وی با تأکید بر همسویی برنامههای دانشگاه با منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در زمینه ضرورت آمایش دقیق رشتهها و پذیرش متناسب با نیازهای واقعی کشور، تصریح کرد: دانشگاه جامع علمیکاربردی در استان زنجان به دنبال تسهیل دستیابی جوانان به اشتغال اثربخش و تبدیل نهضت اشتغال به یک پروژه ملی است.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی استان زنجان با بیان اینکه تحول در آموزش عالی مستلزم تغییر نگرش در برنامهریزیهاست، گفت: «تضمین اشتغال پایدار دانشجویان و دانشآموختگان» در اولویت راهبردی دانشگاه قرار دارد. بر همین اساس، طرح آمایش آموزش عالی علمیکاربردی با هدف توسعه متوازن و هدفمند رشتهها تدوین و اجرا شده است.
یوزباشی افزود: این دانشگاه با مشارکت فعال بخش خصوصی و بهرهمندی از ارتباط مستقیم و بیواسطه با بازار کار، پذیرش دانشجو را بر مبنای نیازهای واقعی استان و کشور ساماندهی کرده و با اجرای برنامهریزی شغلی، علاوه بر ارتقای مهارتهای نیروی انسانی، زمینه اشتغال مستقیم، غیرمستقیم و حتی خوداشتغالی دانشجویان و دانشآموختگان را فراهم میکند.
وی در ادامه بیان کرد: در پذیرش مهرماه سال جاری، دانشگاه جامع علمیکاربردی استان زنجان با هدف پاسخگویی به نیاز نیروی انسانی متخصص در بخشهای مختلف، اقدامات مؤثری در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برنامهریزی کرده است. در این چارچوب، دانشجویان در حین تحصیل یا پس از فراغت از تحصیل، متناسب با سیاستهای اشتغال استان و نیاز بازار کار، فرصتهای شغلی متناسبی خواهند داشت.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی استان زنجان گفت: برنامهریزی دانشگاه بهگونهای است که در سالهای آینده، رویکرد تضمین اشتغال در تمامی رشتهها پیادهسازی شود تا دانشجویان با اطمینان از آینده شغلی خود، تحصیل در دانشگاه علمیکاربردی را انتخاب کنند.
یوزباشی افزود: در پذیرش جاری، دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان زنجان در مراکز آموزش علمی کاربردی شرکت مینو خرمدره، فرماندهی انتظامی استان زنجان، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان زنجان، جمعیت هلال احمر و واحد توالید کننده کاغذ اقدام به ایجاد تعداد ۳۹ کدرشته و تعداد ۵۳ رشته محل در گروههای آموزشی صنعت، مدیریت و خدماتاجتماعی و فرهنگ و هنر نموده است.
وی افزود: ثبتنام داوطلبان دورههای کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه و ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته نیز از روز سهشنبه ۱۸ شهریور آغاز و تا ۲۴ شهریور ادامه خواهد داشت.
