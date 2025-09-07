قم در هفته وحدت میزبان پویش «۱۵۰۰ سال مهربانی» شد

سید محمد حجار حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در آستانه میلاد پیامبر رحمت (ص) و گرامیداشت هفته وحدت، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در شهر قم به اجرا در آمده که در این چارچوب، بیش از ۸۰۰ مترمربع از فضاهای تبلیغات محیطی شهر با نصب بنرهای مناسبتی و اشعار آئینی، رنگ و بوی ربیع‌الاول گرفت.

وی افزود: این طرح با همکاری مسجد مقدس جمکران و در قالب پویش مردمی «صلوات» به اجرا درآمد که طی آن مضامین مرتبط با سیره نبوی در سطح شهر اکران شد و مشارکت شهروندان را به دنبال داشت.

سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم ادامه داد: همزمان با هفته وحدت نیز حدود ۹۵۰ مترمربع تبلیغات محیطی با محوریت همدلی و برادری مسلمانان در قم نصب شد و پویش «۱۵۰۰ سال مهربانی؛ محمد (ص) دلیل وحدت» به‌صورت گسترده آغاز شد که در این پویش علاوه بر تبلیغات محیطی، بخش‌های تعاملی دیگری نظیر مسابقه و عکاسی محیطی را در بر گرفت تا خانواده‌ها و جوانان با ثبت جلوه‌های شهری و ارسال آثار خود، در فضاسازی فرهنگی سهیم شوند.

حجار حسینی، با تأکید بر اینکه این برنامه‌ها بر پایه مشارکت اجتماعی طراحی شده است، اظهار کرد: هدف اصلی آن است که شهروندان تنها بیننده تبلیغات نباشند، بلکه به‌عنوان کنشگر فرهنگی حضور فعال داشته باشند تا چهره شهر بازتابی از محبت پیامبر رحمت (ص) و نمادی از وحدت اسلامی باشد.