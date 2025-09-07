اعلام محافل جشن حرم حضرت فاطمه معصومه (س) در هفته وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، محافل معارفی شب‌های حرم مطهر بانوی کرامت تا جمعه به ترتیب با سخنرانی آیات و حجج‌اسلام والمسلمین ماندگاری، حاج علی اکبری، فرحزاد، سید مهدی میرباقری، عالی، رفیعی و هدایت و از سه شنبه تا پنجشنبه به ترتیب با مدیحه سرایی سیدرضا تحویل‌دار، مهدی سلحشور و علی حبیب زاده برگزار می‌شود.

از تاریخ ۱۵ الی ۱۸ شهریورماه هر روز صبح شاهد قرائت دعای ندبه در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها خواهیم بود.

همچنین در روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه نیز به ترتیب شرح زیارت امین الله را توسط حجت الاسلام علی اصغر ظهیری، قرائت زیارت عاشورا توسط حجت الاسلام سید عبدالرزاق پیردهقان و قرائت دعای ندبه توسط حجت الاسلام یاسین حسین آبادی را خواهیم داشت.

حجت الاسلام علی خلیل‌پور، حجت الاسلام محمدصادق کفیل، حجت الاسلام مرتضی حائری، حجت الاسلام محمداسماعیل خورشیدی، حجت الاسلام میثم حمیدی نیک، حجت الاسلام سجاد دین پرست و حجت الاسلام محمدحسین رفیعی به ترتیب از شنبه تا جمعه، شرح آیات را در مراسم پیش از ظهر خواهند داشت.

روز میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) که همزمان با روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه خواهد بود نیز شاهد مدیحه‌سرایی حسین اردستانی و سخنرانی آیت الله سید محمد حسینی قزوینی در مراسم پیش از ظهر خواهیم بود.

همچنین در این هفته همه روزه به جز روز میلاد، پس از اقامه نماز ظهر و عصر قرائت زیارت‌نامه حضرت معصومه سلام الله علیها انجام خواهد شد که در روز میلاد نیز کرسی تلاوت فاطمی با قرائت استاد حامد علیزاده و مدیحه‌سرایی رضا نریمانی برگزار خواهد شد.

سخنرانی‌های پیش از نماز مغرب نیز در این هفته توسط حجت الاسلام محمد صادق کفیل، حجت الاسلام حمیدرضا داوودوندی، حجت الاسلام محمدرضا لطفی، حجت الاسلام سیدرضا میرمعینی، حجت الاسلام سید احمد حسینی، حجت الاسلام سید جلال رضوی همدانی و حجت الاسلام سید محسن پنج تنیان انجام می‌شود.

در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مصادف با شب و روز میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) پیش از نماز مغرب علاوه‌بر مراسم سخنرانی، شاهد مدیحه‌سرایی محمد ریحانی و علی رئوفی و در روز جمعه نیز شاهد قرائت زیارت آل یاسین توسط محمد جعفری خواهیم بود.

محفل معارفی شب‌های حرم مطهر بانوی کرامت از شنبه تا دوشنبه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری، محمدجواد حاج علی اکبری و حبیب الله فرحزاد، سه‌شنبه با قرائت دعای توسل هیئت جانبازان استان قم و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید محمد میرباقری و و مدیحه‌سرایی سیدرضا تحویل‌دار، چهارشنبه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مسعود عالی و مدیحه‌سرایی مهدی سلحشور، پنج‌شنبه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی و قرائت دعای کمیل توسط علی حبیب زاده و جمعه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمدهادی هدایت برگزار می‌شود.