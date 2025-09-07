به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی بزرگ‌ترین پروژه ریلی بنادر کشور در قالب اصلاح هندسی شانتینگ‌یارد شمالی بندر امام خمینی (ره) با اعتبار ۵۰ هزار میلیارد ریال آغاز شد. این طرح که در مردادماه سال جاری به مرحله اجرا درآمد، با هدف افزایش سرعت جابه‌جایی کالا، ارتقای ایمنی خطوط ریلی و صیانت از زیرساخت‌های بندری طراحی شده است.

در چارچوب این پروژه، اقداماتی همچون سرعت‌بخشی به روند تخلیه و بارگیری، ایجاد خط ریلی عبور و مرور مجزا در موازات سایر خطوط، زیرسازی، روسازی، بهسازی ریل‌ها و رفع نقاط آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته است.

این طرح به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه توسعه ریلی در بنادر کشور، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای توان عملیاتی شبکه ریلی بندر امام خمینی (ره) خواهد داشت و ظرفیت جابه‌جایی کالا را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) طی سال‌های اخیر جایگاه برجسته‌ای در حمل‌ونقل ریلی کشور داشته و با برخورداری از شبکه‌ای متشکل از ۱۰۰ کیلومتر خطوط ریلی داخلی و ۲۰ ایستگاه بارگیری، توانسته است به بزرگ‌ترین بندر ریل‌پایه کشور تبدیل شود. این زیرساخت گسترده امکان جابه‌جایی روزانه ۵۷ هزار تن انواع کالا را فراهم کرده است.