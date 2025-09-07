قالیباف: مجلس ۴ قانون مهم را در زمان جنگ بررسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک‌زاده در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار کرد: رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ به علی لاریجانی که رئیس وقت مجلس بود فرمودند که «نگاه کنید ببینید چه اولویت دارد؛ بعضی از قوانین ممکن است مطرح بشود، وقت مجلس را هم بگیرد، یک مسئله‌ای را هم در محیط اجتماعی کشور درست بکند درحالی‌که هیچ اولویتی هم ندارد؛ اینها را باید کنار گذاشت؛ یعنی مثل پولی که انسان احتیاج ندارد و همین‌طور بی‌دریغ خرج می‌کند، وقت مجلس را این‌جوری نباید خرج کرد. وقت مجلس محدود است؛ شما چهار سال بیشتر که وقت ندارید، باید از ذره ذره و لحظه‌لحظه این وقت استفاده کرد. بنابراین صرفاً موضوعات اولویت‌دار باید مطرح شود.»

وی در ادامه خطاب به قالیباف، گفت: الان لایحه نظام جامع باشگاه داری در دستورکار صحن مجلس است که من نمی‌گویم اولویت دارد یا خیر، اما آیا در این شرایط معیشتی مردم درست است که چندین جلسه از مجلس را صرف این موضوع کنیم؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم کمیته یا کمیسیونی را تعیین کنیم تا درباره اینکه طرح‌های ارائه شده در اولویت هستند یا خیر، تصمیم‌گیری کنند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: اصل این تذکر مبنی بر اینکه باید به اولویت‌ها را بپردازیم، قبول دارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: لایحه نظام باشگاه‌داری ممکن است فوری نباشد، اما مهم است. معضل همیشگی بین صدا و سیما و حق پخش تلویزیونی و عدم رشد باشگاه‌ها به دلیل مشکلات مالی باید برطرف شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر و مجلس حین بررسی این لایحه، چهار قانون مهم و فوری را در زمان جنگ مورد رسیدگی قرار داد.