به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تقویت تعاملات فرهنگی و هنری میان استان‌های مختلف کشور و به منظور ایجاد بسترهای مناسب برای گسترش هنرهای نمایشی، تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی امضا شد.

این تفاهم‌نامه با هدف تبادل فعالیت‌های فرهنگی و هنری، برگزاری اجراهای نمایشی و کارگاه‌های آموزشی تخصصی در زمینه تئاتر و هنرهای نمایشی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه که در تبریز و با حضور علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، و نعمت‌الله پایان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی منعقد شد، بر همکاری‌های مشترک در عرصه تئاتر و نمایش تأکید دارد. همچنین، بر اساس این توافق، گروه‌های نمایشی منتخب از هر دو استان در جشنواره‌ها و رویدادهای هنری مرتبط با تئاتر، همچون جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، جشنواره ارسباران و جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، حضور خواهند داشت.

این تفاهم‌نامه علاوه بر تأکید بر اعزام گروه‌های هنری به جشنواره‌ها و رویدادهای ملی، به برگزاری کارگاه‌های تخصصی در زمینه تئاتر و هنرهای نمایشی نیز توجه دارد.

هدف از این کارگاه‌ها ارتقا سطح مهارت و دانش هنرمندان جوان و فراهم‌سازی فرصت‌های جدید برای تبادل تجربیات هنری بین هنرمندان دو استان است.

امضای این تفاهم‌نامه گامی مهم در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و ترویج هنرهای نمایشی در سطح کشور محسوب می‌شود و فرصت‌های جدیدی را برای هنرمندان و علاقه‌مندان به تئاتر فراهم خواهد کرد.