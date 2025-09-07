به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم صادقیان با اشاره به آغاز طرح نظارتی، ویژه بازگشایی مدارس در یزد گفت: این طرح با هدف کنترل قیمت‌ها و تأمین به‌موقع کالا و خدمات پرتقاضا در ایام بازگشایی مدارس و همزمان با سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح با همکاری دستگاه‌های مرتبط و سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود و در طول آن، گشت‌های مشترک بازرسی برگزار و پرونده متخلفان به‌صورت فوری رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: رعایت سود قانونی در خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور و عرضه کالاهای مرتبط با بازگشایی مدارس مانند لوازم‌التحریر، کیف، کفش و روپوش دانش‌آموزان از جمله مواردی است که به‌طور ویژه تحت نظارت قرار دارد.

به گفته مدیرکل صمت، نظارت بر نرخ‌های مصوب دفترچه‌های دانش‌آموزی، خدمات سرویس ایاب‌وذهاب مدارس و نحوه عملکرد مدارس غیردولتی در دریافت شهریه نیز جزو محورهای اصلی این طرح است.