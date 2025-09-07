  1. استانها
آغاز طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در یزد

یزد- مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان یزد از آغاز اجرای طرح ویژه نظارتی، ویژه بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریورماه تا ۱۵مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم صادقیان با اشاره به آغاز طرح نظارتی، ویژه بازگشایی مدارس در یزد گفت: این طرح با هدف کنترل قیمت‌ها و تأمین به‌موقع کالا و خدمات پرتقاضا در ایام بازگشایی مدارس و همزمان با سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح با همکاری دستگاه‌های مرتبط و سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود و در طول آن، گشت‌های مشترک بازرسی برگزار و پرونده متخلفان به‌صورت فوری رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: رعایت سود قانونی در خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور و عرضه کالاهای مرتبط با بازگشایی مدارس مانند لوازم‌التحریر، کیف، کفش و روپوش دانش‌آموزان از جمله مواردی است که به‌طور ویژه تحت نظارت قرار دارد.

به گفته مدیرکل صمت، نظارت بر نرخ‌های مصوب دفترچه‌های دانش‌آموزی، خدمات سرویس ایاب‌وذهاب مدارس و نحوه عملکرد مدارس غیردولتی در دریافت شهریه نیز جزو محورهای اصلی این طرح است.

