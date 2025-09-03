صالحی امیری: بعد از جنگ افت حضور گردشگران در ایران را داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت گردشگری در کشور، گفت: ما یک برنامه‌ای را در چارچوب برنامه هفتم برای جذب ۱۵ میلیون گردشگر تا پایان برنامه تدوین کرده بودیم. رشد ۲۵ درصد سالیانه هم تعریف کردیم. که در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۰۳ این رشد محقق شد.

وی افزود: در این مدت ما از شش میلیون و دویست هزار رسیدیم به هفت میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر در پایان ۱۴۰۳ رسیدیم در ۱۴۰۴ با تعریفی که ما داشتیم پیش بینی ما حدود نه و نیم میلیون گردشگر بود. در فروردین و اردیبهشت این هدف محقق شد و در خرداد با آغاز جنگ، تیر و مرداد این سه ماه به شدت دچار افت شدیم اما در شهریور روند خوشبختانه مثبت شد.

صالحی امیری با بیان اینکه ارزیابی‌مان این است که طی شش ماه آینده ما به ظرفیت قبل از جنگ برگردیم، گفت: یعنی ما باید ظرفیت جدیدی را ایجاد کنیم. ایجاد احساس امنیت را تعریف کنیم و با کشورهای هدف گفت‌وگو کنیم که این کار را انجام می‌دهیم تا نهایتاً به مرزهای گذشته گردشگری برسیم که ان شاء الله در آینده که پیش بینی ما شش ماه آینده است این کار انجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: آن وقت هدف‌گذاری مشخص است. ما الان تاکیدمان روی اولویت‌هایی است که داریم. آسیای میانه و قفقاز هست، خلیج فارس هست که روی آن تمرکز داریم و از عراق سه و نیم میلیون گردشگر هم زیارتی و سیاحتی داریم تا عربستان و کویت و بحرین به همین ترتیب پیش می‌رویم بعد کشورهای بزرگ اسلامی مصر و اندونزی و مالزی.

وی گفت: الان همکاران من برای گفت‌وگو و تفاهم در اندونزی هستند، بعد چین و هند و روسیه را هدف قرار دادیم. در این رفت و آمدی که الان داریم چه با رئیس‌جمهور چه رئیس جمهور داریم به عنوان وزارتخانه می‌رویم، مسیر ما این است که ما بتوانیم رشد ۲۵ درصدی سالیانه را تضمین کنیم و به برنامه هفتم برسیم.

