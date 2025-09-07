حامد عزیزی دوبلور و صداپیشه فیلم و سریال ها درباره وضعیت دوبله پلتفرم ها به خبرنگار مهر گفت: پلتفرم ها ابتدا علاقه بسیاری به دوبله باکیفیت فیلم و سریال ها داشتند اما مشکل از جایی آغاز شد که افرادی با نام تهیه‌کننده یا سمت های دیگر وارد این عرصه می شدند درحالیکه صرفا واسطه‌گر بودند.

وی ادامه داد: پیش از ظهور پلتفرم‌ها، موسساتی مانند «قرن ۲۱» در شبکه نمایش خانگی فعال بودند و هر یک از این موسسه ها یک گوینده را به‌عنوان مسئول امور دوبلاژ منصوب می‌کردند. این افراد به‌عنوان مدیر امور دوبلاژ موظف بودند پاسخگوی کیفیت آثار باشند و بدیهی است زمانی که استانداردها پایین می‌آمد، همان فرد باید پاسخگو می‌بود. چهره های باسابقه حوزه دوبله هم برای یان مسئولیت انتخاب می شدند.

این دوبلور با اشاره به تغییرات پس از ظهور پلتفرم‌ها افزود: پلتفرم‌ها بیشتر افرادی را وارد کار کردند که مدعی بودند همه‌کاره‌اند؛ کسانی که ادعا می‌کردند هم می‌توانند فیلم دوبله کنند، هم امور پوشش و سانسور را مدیریت کنند و هم حق پخش آثار را بخرند. این افراد عملاً جای دوبلورهای حرفه ای را گرفتند.

عزیزی در توضیح شرایط دوبلاژ فیلم ها در پلتفرم ها گفت: آنهایی که امور فنی یا ممیزی مؤسسات ویدئو رسانه‌ای را بر عهده داشتند با شکل گیری پلتفرم ها به مسئولان محتوا و دوبله تبدیل شدند و مثل یک تاجر در این حوزه تجارت کردند. در بخش دوبله هم افرادی را وارد کردند که علاقه‌مند به گویندگی بودند و در استودیوهای غیرحرفه‌ای فعالیت می‌کردند. گروهی دیگر هم همان گویندگان حرفه ای بودند که به دلیل نبود فرصت شغلی پایدار، مجبور بودند به چنین شرایطی اعتماد کنند و با این افراد همکاری کنند.

وی درباره قیمت های فعلی دوبله فیلم در پلتفرم عنوان کرد: قیمت دوبله برای یک فیلم حدود ۵۰ میلیون تومان است اما واسطه گر خیلی وقت ها تا ۲۵ میلیون را خودش برمی دارد و ۲۵ میلیون دیگر بین دوبلورهای یک فیلم تقسیم می شود. تصور کنید قراردادی می بندند که در یک مدت کوتاه مثلاً ۱۰۰ فیلم دوبله شود و از هر فیلم ۲۵ میلیون واسطه گر به جیب بزند که حدود ۲ و نیم میلیارد می شود.

وی در ادامه مقایسه‌ای با تلویزیون انجام داد و گفت: در تلویزیون دستمزدها بسیار پایین است و شاید یک دهم پلتفرم هاست و خیلی از دوبلورها مجبور هستند با پلتفرم ها کار کنند اما در عین حال باز هم بسیاری از فعالان دوبله بیکار هستند و شاید ماهی یک یا دو فیلم به آنها برسد.

عزیزی با انتقاد از وضعیت کنونی پلتفرم‌ها اظهار کرد: هنوز هم این عرصه در دست مافیای دلال‌ها است کسانی که فیلمی را با قیمتی مشخص قرارداد می بندند اما بسیار کمتر به دوبلور می دهند و بخش زیادی از آن مبلغ را در جیب خود می گذارند. من افرادی را می‌شناسم که با این شیوه میلیاردر شده و حتی مهاجرت کرده اند. مدیران پلتفرم ها هم حتی نمی‌دانند واسطه‌گران چه می‌کنند و شاید ۲ سال طول بکشد تا واقعیت‌ها برایشان روشن شود، بعد آن فرد را کنار می زنند اما بعدی که می آید دوباره با همین شیوه ها مشغول به کار می شود. اگر هم کسی به این مسائل اعتراض کند، به‌سادگی حذف می‌شود.

این دوبلور باسابقه همچنین درباره وضعیت استودیو «کوالیما» توضیح داد: متأسفانه تنها جایی که به‌خوبی کار می‌کرد، نماوا بود که نه تنها دیگر قراردادی با استودیو «کوالیما» منعقد نکرد بلکه حدود چند میلیارد هم بدهکار است. استودیو «کوالیما» سه سال است به دلیل مطالبه ۸ میلیاردی تعطیل شده است. خود من آخرین فیلمی که دوبله کردم حدود ۶ ماه پیش بوده است در حالی که این روزها فیلم و سریال های بسیاری دوبله می شود و واسطه گران به گروه های مختلفی می سپارند که با اعداد و ارقام آنها همراه هستند.

عزیزی در پایان با انتقاد تند از شرایط موجود و اینکه چرا با خود مدیران پلتفرم ها معضلات را مطرح نمی کنند، گفت: شرایط به گونه ای است که الان مدیران پلتفرم ها را اصلاً نمی توان دید و از مهمترین چهره های سیاسی هم سخت تر می توان از آنها وقت گرفت.