تثبیت صدرنشینی پرهام مقصودلو در مسابقات شطرنج گرند سوئیس

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای دور پنجم مسابقات شطرنج معتبر گرند سوئیس امروز (دوشنبه ۱۷ شهریور) در سمرقند ازبکستان برگزار شد.

در این دور از مسابقات، سوپر استاد بزرگ پرهام مقصودلو مقابل «ریچارد راپورت» از مجارستان پیروز شد.

مقصودلو که بعد شکست دادن نمایندگان هند و اسپانیا ، مقابل علیرضا فیروزجا پیروز شده بود و در ادامه هم‌ نماینده اسپانیا را شکست داده بود، با برتری در دور پنجم ۴.۵ امتیازی شد و جایگاهش در صدر جدول رده بندی را تثبیت کرد.

سید محمد امین طباطبایی دیگر نماینده ایران هم موفق شد در دور پنجم‌ مقابل «آیدین سلیمانلی» از آذربایجان پیروز شده و ۳.۵ امتیازی شود، همچنین بردیا دانشور در این دور برابر «اتین باکرو» فرانسوی مغلوب شد و در امتیاز ۱/۵ باقی ماند.

رقابت‌های معتبر شطرنج گرند سوئیس با حضور ۱۰۰ شطرنجباز برتر جهان در ۱۱ دور و ۲ جدول پیگیری می شود.

این رقابت ها تا ۲۳شهریور ادامه دارد و در پایان فینالیست ها سهمیه مسابقات کاندیداهای جهان را کسب می کنند.

مجموع جوایز این رقابت ها ۶۵۰ هزار دلار است.