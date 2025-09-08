پیروزی شطرنجباز ایران در گرند سوئیس مقابل سرمربی پیشین تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های شطرنج گرند سوئیس با برگزاری دیدارهای دور چهارم در سمرقند ازبکستان پیگیری شد. در این دور از رقابت‌ها، بردیا دانشور مقابل «الکساندر گریشوک» از روسیه صاحب برتری شد. این حریف روسی دانشور پیش از این هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشت.

«الکساندر گریشوک» سال گذشته و پیش از حضور تیم ملی ایران در المپیاد جهانی، هدایت این تیم را بر عهده گرفت و ضمن حضور در اردوی آماده سازی ملی پوشان، در جریان المپیاد جهانی به میزبانی مجارستان هم کنارشان قرار داشت.

پرهام مقصودلو سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران در گرند سوئیس هم در دور چهارم این مسابقات مقابل سوپر استاد بزرگ کشور میزبان به نام «نودیربک عبدوستاروف» به تساوی رضایت داد. مقصودلو که در دور سوم با غلبه بر علیرضا فیروزجا صدرنشینی جدول رده بندی را از آن خود کرد، با تساوی در دور چهارم مجموع امتیازاتش را به ۳.۵ رساند و جایگاهش در صدر جدول رده بندی را تثبیت کرد. او در دور اول و دوم نمایندگان هند و اسپانیا را از پیش رو برداشته بود.

سید محمد امین طباطبایی دیگر نماینده ایران در رقابت‌های شطرنج گرند سوئیس است که در دور چهارم برابر «سانتوس لاتاسا» از اسپانیا پیروز شد.

رقابت‌های شطرنج گرند سوئیس در ۱۱ دور و ۲ جدول برگزار می‌شود. فینالیست‌های این مسابقات سهمیه حضور در رقابت های کاندیداهای جهان را کسب می‌کنند. این مسابقات با حضور ۸ نفر برگزار خواهد شد و قهرمان آن به مصاف قهرمان جهان می‌رود.

علیرضا فیروزجا دو بار تاکنون موفق به حضور در رقابت‌های کاندیداهای جهان شده است.