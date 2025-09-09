  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۹

تساوی طباطبایی و فیروزجا در گرند سوئیس؛مقصودلو متوقف شد و صدرنشین ماند

تساوی طباطبایی و فیروزجا در گرند سوئیس؛مقصودلو متوقف شد و صدرنشین ماند

دور ششم رقابت‌های شطرنج گرند سوئیس بدون پیروزی برای نمایندگان ایران به پایان رسید؛ در این دور ازمسابقات مقصودلو و طباطبایی به تساوی رضایت دادند و دانشور هم شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شطرنج گرند سوئیس امروز (سه شنبه ۱۸ شهریور) با برگزاری دیدارهای دور ششم در سمرقند ازبکستان پیگیری شد و طی آن سه نماینده ایران به مصاف حریفان شان رفتند.

در این دوره از مسابقات، سید محمد امین طباطبایی مقابل علیرضا فیروزجا قرار گرفت و به تساوی دست یافت. فیروزجا که از چهار سال پیش با پرچم فرانسه بازی می کند در دور سوم همین رقابت ها مغلوب مقصودلو شده بود.

پرهام مقصودلو سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران هم در دور ششم گرند سوئیس به مصاف «آرجون اریگیاسی» از هند رفت و به تساوی رضایت داد. این تساوی در حالی به دست آمد که مقصودلو طی ۵ دور قبل برابر حریفانش صاحب برتری شده بود. با وجود تساوی در دور ششم، پرهام مقصودلو همچنان صدرنشین است.

در این دور از رقابت ها بردیا دانشور هم در مصاف با حریفش به نام «ایویچ» متحمل شکست شد.

رقابت‌های معتبر شطرنج گرند سوئیس با حضور ۱۰۰ شطرنجباز برتر جهان در ۱۱ دور و ۲ جدول پیگیری می شود.

این رقابت ها تا ۲۳شهریور ادامه دارد و در پایان فینالیست ها سهمیه مسابقات کاندیداهای جهان را کسب می کنند.

مجموع جوایز این رقابت ها ۶۵۰ هزار دلار است.

کد خبر 6585045
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها