۶۳ سکه تاریخی منقوش به نام پیامبر(ص) رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از ۶۳ سکه تاریخی منقوش به نام پیامبر (ص) به مناسبت هفته وحدت در سالن اجتماعات مؤسسه موزههای دفینه برگزار شد. در این مراسم کتایون پلاسعیدی رئیس هیأت مدیره مؤسسه موزههای دفینه تاریخچهای از اختراع سکه و مبادلات تاریخی بیان کرد و گفت: اولین مبادلات به صورت پایاپای بوده است بعد از مدتی که شهرها گسترش پیدا کرد مردم باید با دهکدههای اطراف مبادله میکردند بنابراین مهرها اختراع شد.
وی گفت: در کاوشهای باستان شناسی اگر مهری در شهر شوش پیدا میشد؛ اثر آن را در پیشوای ورامین پیدا میکردیم. این نشان میدهد که مبادلات تا کجا پیش رفته است.
وی بیان کرد: مبادلات تجاری، فرهنگی و دینی با مهرها انجام میشد تا اینکه در دوره هخامنشی سکه ایجاد شد.
پلاسعیدی بیان کرد: در دورهای، سکههای متعلق به دوره اشکانی را داشتیم که برای اولین بار پرتره شاهان در آن نقش شده است. بعد نقش مذهبی و سکههای ساسانی و بعد در دوره ساسانی که پشت آن کلمه بسم الله و سکههایی که نام حضرت محمد (ص) حک شده است.
وی افزود: سکههایی که امروز رونمایی میشوند، سکههای تاریخی هستند. قدیمی ترین شأن متعلق به دوره عباسی و جدیدترین آن قاجاریه است.
قرار است ۶۳ سکه تاریخی در موزه استان قدس رضوی به مدت دو هفته به نمایش در آید.
نظر شما