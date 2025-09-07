  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

برگزاری نشست دانش‌افزایی کنشگری جامعه ورزش دانشگاهی در قبال جنگ تحمیلی

برگزاری نشست دانش‌افزایی کنشگری جامعه ورزش دانشگاهی در قبال جنگ تحمیلی

نشست دانش‌افزایی «کنشگری جامعه ورزش دانشگاهی در قبال جنگ تحمیلی» به همت پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ۲۳ شهریورماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، جنگ تحمیلی دوازده‌روزه در حافظه تاریخی ملت ایران تنها یک تقابل نظامی نبود، بلکه عرصه‌ای برای آزمون ایمان، ایستادگی و همبستگی اجتماعی به شمار می‌رفت. در این میان، جامعه ورزش کشور با تکیه بر سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و انسانی خود، نقش مهمی در تقویت روحیه ملی، بسیج مردمی و بازتاب پیام مقاومت ایفا کرد؛ نقشی که بازخوانی آن می‌تواند الهام‌بخش نسل امروز و راهگشای مسئولیت‌های ملی و دانشگاهی باشد.

بر همین اساس، نشست دانش‌افزایی با عنوان «کنشگری جامعه ورزش دانشگاهی در قبال جنگ تحمیلی» روز ۲۳ شهریورماه از ساعت ۸ تا ۱۶ در محل پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این برنامه فرصتی برای تبادل نظر، ارائه تحلیل‌های علمی و هم‌اندیشی میان استادان و صاحب‌نظران کشور فراهم می‌کند.

گفتنی است شرکت در این نشست برای عموم آزاد و رایگان است و تنها افرادی که متقاضی دریافت گواهی دانش‌افزایی هستند، لازم است نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

به شرکت‌کنندگان در این نشست، گواهی معتبر با امتیاز دانش‌افزایی طبق بند ۹ ماده ۱ آئین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی اعطا خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام دریافت گواهی دانش‌افزایی می‌توانند به لینک https://ssrc.ac.ir/farhangi/fa/form/273

مراجعه کنند و برای حضور در نشست آنلاین از طریق لینک https://session.ssrc.ac.ir/war وارد شوند.

