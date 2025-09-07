به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی، جنگ تحمیلی دوازدهروزه در حافظه تاریخی ملت ایران تنها یک تقابل نظامی نبود، بلکه عرصهای برای آزمون ایمان، ایستادگی و همبستگی اجتماعی به شمار میرفت. در این میان، جامعه ورزش کشور با تکیه بر سرمایههای فرهنگی، اجتماعی و انسانی خود، نقش مهمی در تقویت روحیه ملی، بسیج مردمی و بازتاب پیام مقاومت ایفا کرد؛ نقشی که بازخوانی آن میتواند الهامبخش نسل امروز و راهگشای مسئولیتهای ملی و دانشگاهی باشد.
بر همین اساس، نشست دانشافزایی با عنوان «کنشگری جامعه ورزش دانشگاهی در قبال جنگ تحمیلی» روز ۲۳ شهریورماه از ساعت ۸ تا ۱۶ در محل پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی و به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این برنامه فرصتی برای تبادل نظر، ارائه تحلیلهای علمی و هماندیشی میان استادان و صاحبنظران کشور فراهم میکند.
گفتنی است شرکت در این نشست برای عموم آزاد و رایگان است و تنها افرادی که متقاضی دریافت گواهی دانشافزایی هستند، لازم است نسبت به ثبتنام اقدام نمایند.
به شرکتکنندگان در این نشست، گواهی معتبر با امتیاز دانشافزایی طبق بند ۹ ماده ۱ آئیننامه ارتقای اعضای هیأت علمی اعطا خواهد شد.
علاقهمندان برای ثبتنام دریافت گواهی دانشافزایی میتوانند به لینک https://ssrc.ac.ir/farhangi/fa/form/273
مراجعه کنند و برای حضور در نشست آنلاین از طریق لینک https://session.ssrc.ac.ir/war وارد شوند.
نظر شما