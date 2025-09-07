به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح یکشنبه در نشست طرح ملی نماد بهمنظور کاهش آسیبهای اجتماعی بین دانشآموزان در محل ادارهکل آموزش و پرورش استان سمنان بر ضرورت ابلاغ و آموزش نیروهای مشاورهای تا پیش از آغاز سال تحصیلی و اولویتبندی مدارس پرخطر تأکید و اظهار کرد: حوزه پرورشی، مشاوره و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دوره بسیار حساسی قرار دارد و فعالیت در اینعرصه از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید خاطرنشان کرد: اگر در ابتدای سال با چالشهای مهم نیروی انسانی روبهرو شویم، فشار کاری مضاعف خواهد شد بنابراین همراهی و حمایت تمامی همکاران برای مؤفقیت مجموعه ضروری است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان تصریح کرد: ما به دنبال نیروهای همدل و همراهی هستیم که بتوانیم آنها را جزو سرمایههای خود، محسوب و در کنار یکدیگر فعالیت کنیم.
شریفی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: ساماندهی مشاوران مدارس باید بر مبنای شناسایی آسیبهای اجتماعی و اولویتبندی مدارس پرخطر صورت پذیرد و تا ۲۰ شهریور سال جاری، ابلاغ تمامی مشاوران مدارس، صادر و به مناطق ارسال شود.
وی افزود: تمامی رابطانِ مشاورِ مدارس تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، آموزشهای لازم را از سوی مرکز مشاوره استان دریافت کنند و این آموزشها به افرادی تعلق خواهد گرفت که یا تحصیلات مرتبط دارند و یا در سالهای گذشته بهعنوان رابط، تجربه فعالیت داشتهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش سمنان یکی دیگر از مصوبات مهم این نشست را تشکیل پرونده الکترونیک کامل برای هر دانشآموز شناساییشده دانست و گفت: بر این اساس، مرکز مشاوره موظف است بانک اطلاعاتی جامعی از اسامی دانشآموزان مصاحبهشونده، مشخصات آنها، اقدامات اجرایی انجامشده و برنامههای مداخلهای آینده تشکیل دهد تا از رهاسازی پروندهها و پیگیری نشدن نتایج، جلوگیری شود.
شریفی همچنین با تأکید بر لزوم بازدید ویژه معاونان و مشاوران ادارهکل از مدارس پرخطر، از آنها خواست تا در سفرهای استانی، یکی از محورهای اصلی بازدید خود را به ارزیابی دقیق روند اجرای طرح نماد و پیگیری وضعیت دانشآموزان نیازمند مداخله اختصاص دهند.
وی تصریح کرد: این تصمیمات در راستای رفع چالشهای نیروی انسانی و افزایش دقت در شناسایی و مداخله بهموقع در آسیبهای اجتماعی دانشآموزان اتخاذ شده تا با آغاز سال تحصیلی، زمینه ارائه خدمات مؤثرتر به دانشآموزان استان فراهم شود.
