پیامبر اکرم(ص) هیچ وقت شروع کننده جنگ نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از ۶۳ سکه تاریخی همزمان با گرامیداشت یکهزار و پانصدمین میلاد پیامبر اکرم (ص) امروز در ساختمان بنیاد مستضعفان با حضور حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب گفت: سکه‌ها معیاری برای فرهنگ و تمدن معرفی می شده است‌. سکه در فرهنگ اسلامی با عنوان درهم نقره‌ای و دینار طلایی، معیار برخی از احکام شرعی هم بوده است.

وی افزود: از آن جهت که خط عربی در آغاز ظهور نقطه نداشته، خواندن محتوای سکه‌های قدیمی یک هنر بزرگ است.

وی با بیان اینکه گسترش اسلام جز با محبت و صلح نبوده است، ادامه داد: تنها هدف اینکه خداوند پیامبر (ص) را برای ما فرستاد، رحمت العالمین بوده است. در کتاب زبور داوود و کتب پیشین مکتوب شده است که زمین وارث کسانی است که عمل نیکو انجام داده باشند. میراث زمین برای مستضعفان است. هویت مستضعفان نزد امام (ره) این است که از استکبار جهانی رهایی پیدا کنند.

حجت الاسلام شهریاری بیان کرد: تمام جنگ‌هایی که پیامبر (ص) در آن شرکت کرده جهاد دفاعی بوده است. هیچ وقت ایشان شروع کننده جنگی نبوده است.