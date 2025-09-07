افتتاح سومین مرکز فرآوری برنج در کردکوی با تأکید بر حمایت از کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، شهربانو بحرانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح پروژههای کشاورزی جدید در این شهرستان خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت شبکه تعاون روستایی در توسعه صنعت کشاورزی، تأکید کرد: این شبکه نقش حیاتی در حمایت از تولید، توزیع و تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارد و اقدامات برجستهای در حوزه خرید تضمینی، توزیع نهادهها و اجرای سامانههای نوین آبیاری در شهرستان صورت گرفته است.
بحرانی همچنین با اشاره به افتتاح سومین مرکز فرآوری برنج در کردکوی، از ظرفیت بالای این پروژه و اثرات مثبت آن بر تولید و مصرف این محصول در منطقه سخن گفت.
وی افزود: این مرکز با ظرفیت ۷۰ تن و فضای گستردهای که دارد، میتواند به بهبود فرآیند تولید و توزیع برنج در شهرستان کمک شایانی کند.
فرماندار کردکوی همچنین خواستار تخصیص اعتبارات ملی برای تکمیل پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختهای کشاورزی شد و گفت: باید از این ظرفیتها بیشتر بهرهبرداری کنیم تا شاهد رشد و شکوفایی بیشتر شهرستان باشیم.
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به کشاورزان و باغداران منطقه، از همه مسئولان خواست تا در راستای تکمیل و بهبود زیرساختهای کشاورزی همکاریهای بیشتری داشته باشند.
