  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

افزایش قربانیان قحطی در غزه به ۳۸۷ تن

افزایش قربانیان قحطی در غزه به ۳۸۷ تن

وزارت بهداشت نوار غزه از افزایش شهدای فلسطینی بر اثر گسترش قحطی در نوار غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، وزارت بهداشت نوار غزه امروز یکشنبه اعلام کرد که پنج فلسطینی دیگر از جمله سه کودک بر اثر شدت گرسنگی و گسترش قحطی در این باریکه جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش، تعداد کلی شهدای فلسطینی بر اثر قحطی در غزه به ۳۸۷ تن از جمله ۱۳۸ کودک رسیده است.

سخنگوی یونیسف نیز امروز نسبت به گسترش قحطی در شهر غزه و خطر کشیده شدن آن به مناطق مرکزی نوار غزه طی هفته‌های آتی هشدار داد.

وی اضافه کرد که خانواده‌های فلسطینی نمی‌توانند برای کودکانشان غذا تهیه کنند و اوضاع کنونی در نوار غزه فاجعه بار است.

کد خبر 6582394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها