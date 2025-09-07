افزایش قربانیان قحطی در غزه به ۳۸۷ تن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، وزارت بهداشت نوار غزه امروز یکشنبه اعلام کرد که پنج فلسطینی دیگر از جمله سه کودک بر اثر شدت گرسنگی و گسترش قحطی در این باریکه جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش، تعداد کلی شهدای فلسطینی بر اثر قحطی در غزه به ۳۸۷ تن از جمله ۱۳۸ کودک رسیده است.

سخنگوی یونیسف نیز امروز نسبت به گسترش قحطی در شهر غزه و خطر کشیده شدن آن به مناطق مرکزی نوار غزه طی هفته‌های آتی هشدار داد.

وی اضافه کرد که خانواده‌های فلسطینی نمی‌توانند برای کودکانشان غذا تهیه کنند و اوضاع کنونی در نوار غزه فاجعه بار است.