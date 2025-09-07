«مجمع تقریب مذاهب اسلامی» از ابتکارات ارزشمند رهبر انقلاب اسلامی است

مولوی حفیظ از علمای اهل سنت مقیم یزد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های علما و روحانیون جهان اسلام باید مسئله وحدت و تقریب مذاهب باشد، تأسیس و شالوده‌ریزی «مجمع تقریب مذاهب اسلامی» از برکات الهی و ابتکارات ارزشمند مقام معظم رهبری است که با هدف گردهم آوردن همه مسلمانان جهان شکل گرفته است، باید به این ایده ارزشمند بیشتر پرداخته شود و در سطوح مختلف در موازات با آن به فعالیت‌های تبلیغی پرداخت.

وی با اشاره به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلا تَفَرَّقُوا» تفرقه میان مسلمانان را حرام دانست و تأکید کرد: وحدت به معنای پایبندی هر فرد به مذهب خود، همراه با احترام به سایر مذاهب است تا جامعه‌ای منسجم و یکپارچه شکل گیرد، و هرکس که میان امت اسلامی اختلاف ایجاد کند، مشمول لعنت الهی خواهد بود.

این عالم اهل سنت با تأکید بر این که وحدت نه یک شعار، بلکه یک ضرورت حیاتی برای دنیای اسلام است، اظهار داشت: امروز دشمنان اسلام از هر فرصتی برای ایجاد شکاف میان مسلمانان استفاده می‌کنند و تنها راه مقابله با این توطئه‌ها، حفظ همبستگی و تقویت مشترکات دینی است.

به گفته او، وحدت مسلمانان قدرت و عزت جهان اسلام را افزایش داده و بستر رشد علمی، فرهنگی و سیاسی را فراهم می‌کند.

مولوی حفیظ در ادامه با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اعظم (ص) اظهار داشت: پیامبر اسلام رحمتی برای جهانیان بود و اخلاق و رفتار ایشان سرشار از مهربانی است؛ همین سیره رحمانی موجب جذب مردم به اسلام شد و حتی دشمنان را با محبت هدایت می‌کردند.

وی جایگاه علمی امام صادق (ع) را یکی از نقاط درخشان تاریخ اسلام دانست و گفت: مکتب علمی ایشان بیش از چهار هزار شاگرد تربیت کرد و میراث عظیمی از علوم اسلامی بر جای گذاشت، عقل واقعی از نگاه امام صادق (ع) آن است که انسان از میان دو خیر، بهترین و از میان دو شر، آسان‌ترین را برگزیند و این نگاه می‌تواند چراغ راه زندگی امروز ما باشد.