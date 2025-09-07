تاج راهی ازبکستان می شود؛ تمجید رئیس فدراسیون از تیم امید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج که برای تماشای دیدار تیم ملی امید ایران برابر گوام در مسابقات مقدماتی زیر ۲۳ سال آسیا در ابوظبی امارات حضور داشت، ظهر امروز یکشنبه در اردوی این تیم حضور یافت و با کادرفنی و بازیکنان گفت‌وگو کرد.

رئیس فدراسیون ضمن تمجید از عملکرد شاگردان امید روانخواه در بازی با گوام و همچنین دیدار نخست با هنگ‌گنگ، از عملکرد آنها تمجید کرد.

تاج با تشکر از کادرفنی و بازیکنان از آنها خواست در بازی سوم مقابل امارات میزبان این مرحله گروهی نیز با عملکرد خوب خود باعث خوشحالی مردم شوند.

رئیس فدراسیون در این دیدار تاکید کرد: تیم امید مورد حمایت فدراسیون فوتبال است و هر اقدامی برای حمایت از این تیم انجام خواهد شد.

تاج با دعوت AFC قرار است فینال تورنمنت کافا بین تیم‌های ملی ایران و ازبکستان را از نزدیک ببیند. از این رو راهی تاشکند ازبکستان خواهد شد تا با حضور خود باعث افزایش روحیه ملی پوشان در آستانه این دیدار حساس شود.