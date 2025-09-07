قلعه نویی: نوع برگزاری تورنمنت کافا اصلا خوب نبود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم ملی فوتبال ازبکستان در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ اظهار داشت: قبل از اینکه راجع به بازی صحبت کنم، می‌خواهم درباره نحوه برگزاری مسابقات صحبت کنم. کافا می‌تواند به آینده فوتبال منطقه کمک کند، اما نوع برگزاری خیلی مهم است. من فکر می‌کنم نوع برگزاری این رقابت‌ها در دومین دوره خود خوب نبود و خیلی از تیم‌ها گلایه داشتند. امیدوارم برنامه‌ریزی بهتری در سال‌های آینده وجود داشته باشد. اگر قرار است تکنولوژی در فوتبال استفاده شود، باید در جهت کمک به عدالت باشد.

قلعه نویی درباره بازی فردا افزود: دو تیم رقیب‌های نزدیکی به هم هستند. ازبکستان سرمایه‌گذاری زیادی در فوتبال، به‌ویژه در رده‌های پایه، انجام داده و این باعث شده است تا این کشور تبدیل به یکی از رقبای قدرتمند در آسیا شود. امیدوارم بازی‌ای خوب و تاکتیکی داشته باشیم. ما در این دوره تغییرات زیادی داشتیم و روی بازیکنانی که درباره‌شان شک داشتیم، مطمئن شدیم که می‌توانند در آینده به ما کمک کنند. امیدوارم فردا بازی خوبی ببینیم.

او درباره حضو در کافا تاکید کرد: بخاطر یکسری مسائل، لیگ ما دو هفته دیرتر شروع سد که نمی خواهم اینجا جزئیات بگویم اما ما برای احترام به لیگ و همکاران خودمان در باشگاه ها نخواستیم لیگ را تعطیل کنیم که این تصمیم اشتباه بود چون ۱۷ تا ۱۸ تغییر در لیست داشتیم. عرف ماجرا این بود که بدون تمرین آمدی. بطور مثال امید نورافکن پس از بازی با پرسپولیس سوار هواپیما شد

سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: من خودم می گفتم به کافا نیاییم اما شرایطی پیش آمد که چاره ای نداشتیم بیاییم. حالا اینجا من شنیدم برخی گفتند به جای کافا بازی های باشگاهی برگزار می شد. دوستان حتی قانون را نمی دانستند بازی های لیگ در هفته سوم و چهارم برگزار شود. وزیر و رئیس فدراسیون تلاش می کنند تا این شرایط برگزار شود فشار آن را هم خودم و بازیکنان تجربه کردند. حداقل لازم بود چهار جلسه در تهران با هم گفتگو داشته باشیم.

قلعه نویی ادامه داد: وقتی ساختار داشته باشید تغییرات بازیکن خیلی به شنا لطمه نمی زند. این کار را ازبکستان در ۱۰ سال گذشته به خوبی انجام داده است. نتایجی که این تیم گرفته است نشان می دهد بازیکنانش به خوبی این کار را انجام داده است. ازبکستان علاکه بر ایجاد زیرساخت در باشگاه ها نیز سرمایه گذاری کرده است‌ نمونه اش حضور چند بازیکن در تیم های شاخص ایرانی است.

وی تاکید کرد: ما به خاطر شرایط موجود مثل تیم نداشتن یا هر چیزی با ترکیبی جدید بیاوریم. حداقل در سه بازی گذشته توانستیم به خواسته جوانگرایی خودمان برسیم.