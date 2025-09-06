  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۲

کشف ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم مکمل غذایی دام و طیور قاچاق در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی مراغه از کشف ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مکمل غذایی دام و طیور خارجی قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنگام گشت‌زنی در محور مواصلاتی مراغه به یک دستگاه کامیونت باری فوتون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودروی توقیف شده، مقدار ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم مکمل غذایی دام و طیور خارجی قاچاق کشف شد، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان امر ارزش کالاهای مکشوفه ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در این راستا یک نفر دستگیر و خودروی مربوطه نیز توقیف پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضائی معرفی شدند.

