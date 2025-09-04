  1. استانها
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

کشف ۲۹ دستگاه ماینر قاچاق در شهرستان رودان

بندرعباس-فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: با تلاش مأموران انتظامی شهرستان رودان ۲۹ ماینر و دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان رودان در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، طرح ضربتی مقابله با فعالیت دستگاه‌های استخراج رمز ارز را در سطح شهرستان اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح ضربتی حین گشت زنی در یکی از مناطق روستایی یک محل دپو کالای قاچاق را شناسایی و در بازرسی از محل مورد نظر تعداد ۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز به همراه متعلقات مربوطه کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی ماینر های قاچاق کشف شده در اجرای این طرح را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۵۸ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان این که قاچاقچیان قصد فعال سازی این دستگاه‌ها در فرصت مناسب داشتند، خاطر نشان کرد: تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری عاملان دپو این دستگاه‌های غیرمجاز ادامه دارد.

