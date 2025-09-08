توزیع ۳۵۰ قلم لوازم ضروری در گلستان به مناسبت هفته وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابائی ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت هفته وحدت، ۳۵۰ قلم لوازم ضروری از جمله یخچال، تلویزیون، آبگرمکن و سایر اقلام مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش، با همکاری خیرین و مراکز نیکوکاری تهیه و در سطح استان توزیع خواهد شد.

وی افزود: این اقلام با اولویت خانواده‌های پرجمعیت، ایتام و بیماران صعب‌العلاج به آنها تحویل خواهد شد تا بخشی از نیازهای ضروری این خانواده‌ها تأمین شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان گفت: ارزش ریالی این مرحله از اقلام بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از هزار و ۱۵۰ قلم لوازم ضروری به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد تومان توسط کمیته امداد و خیرین تهیه و توزیع شده است.

بابائی اظهار کرد: امید است در ادامه سال با همکاری و مشارکت بیشتر خیرین، این روند ادامه خواهد داشت تا نیازهای ضروری بیشتری از خانواده‌های نیازمند را پوشش دهیم.