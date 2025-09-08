  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

توزیع ۳۵۰ قلم لوازم ضروری در گلستان به مناسبت هفته وحدت

گرگان-مدیر کل کمیته امداد گلستان گفت: به مناسبت هفته وحدت با مشارکت خیرین و مراکز نیکوکاری ۳۵۰ قلم لوازم ضروری به ارزش بیش از سه میلیارد تومان در بین خانواده‌های تحت پوشش استان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابائی ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت هفته وحدت، ۳۵۰ قلم لوازم ضروری از جمله یخچال، تلویزیون، آبگرمکن و سایر اقلام مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش، با همکاری خیرین و مراکز نیکوکاری تهیه و در سطح استان توزیع خواهد شد.

وی افزود: این اقلام با اولویت خانواده‌های پرجمعیت، ایتام و بیماران صعب‌العلاج به آنها تحویل خواهد شد تا بخشی از نیازهای ضروری این خانواده‌ها تأمین شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان گفت: ارزش ریالی این مرحله از اقلام بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از هزار و ۱۵۰ قلم لوازم ضروری به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد تومان توسط کمیته امداد و خیرین تهیه و توزیع شده است.

بابائی اظهار کرد: امید است در ادامه سال با همکاری و مشارکت بیشتر خیرین، این روند ادامه خواهد داشت تا نیازهای ضروری بیشتری از خانواده‌های نیازمند را پوشش دهیم.

کد خبر 6583487

