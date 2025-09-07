به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی نیوز، شیگرو ایشیبا، نخست وزیر ژاپن پس از هفته‌ها فشار فزاینده برای کناره‌گیری، در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد که از سمتش استعفا خواهد کرد.

ایشیبا در این نشست مطبوعاتی با بیان اینکه «عمیقا امیدوارم اعضای حزب لیبرال دموکرات بر شکاف سخت ایجادشده در داخل حزب غلبه کنند»، گفت: تصمیم دشواری را برای استعفا گرفتم.

وی اشاره کرد که از انتخابات پارسال درباره سمتش به عنوان نخست وزیر می‌اندیشیده اما موضوع زمان مناسب برای اعلام استعفا بوده است. به گفته ایشیبا، پس از مشاهده نتایج مشخص در رابطه با توافق تجاری با آمریکا، اکنون قادر به اعلام استعفا است.

پیش‌تر شبکه رادیو-تلویزیون ملی ژاپن(NHK) گزارش داد که ایشیبا با هدف اجتناب از ایجاد شکاف در داخل حزب حاکم لیبرال دموکرات این کشور، تصمیم به استعفا گرفته است.

ائتلاف تحت رهبری حزب لیبرال دموکرات ژاپن از زمان روی کار آمدن ایشیبا و در بحبوحه خشم رای‌دهندگان بر سر افزایش هزینه‌های زندگی، در انتخابات هر دو مجلس این کشور (مشاوران و نمایندگان) اکثریت را از دست داده است.

ایشیبا که اکتبر پارسال زمام امور را به دست گرفت، بیش از یک ماه است که در برابر فشارهای مخالفان عمدتاً راست‌گرای درون حزبی برای پذیرش مسئولیت مقاومت کرده است.

نمایندگان حزب لیبرال دموکرات (LDP) قرار است فردا درباره برگزاری انتخابات فوق‌العاده رأی‌گیری کنند؛ تصمیمی که در صورت تایید، عملاً به معنای رأی عدم اعتماد به او خواهد بود. دولت ایشیبا هفته گذشته جزئیات توافقی تجاری با آمریکا را نهایی کرد.