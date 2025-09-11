بزرگ ترین رزمایش مشترک آمریکا و ژاپن با نام اژدهای قاطع ۲۵ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آمریکا و ژاپن از امروز پنجشنبه، بزرگ‌ترین رزمایش مشترک تاریخ خود را با عنوان ««اژدهای قاطع ۲۵» آغاز کردند که در سه منطقه مختلف ژاپن برگزار می‌شود.

هدف این رزمایش، آزمایش سناریوهای دفاعی در جبهه‌های جنوبی، مرکزی و شمالی ژاپن است و برای نخستین بار، آزمایش سامانه موشکی میان‌برد آمریکایی «تایفون» نیز در دستور کار قرار دارد.

وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد که در این رزمایش بیش از ۱۴ هزار نیروی ارتش ژاپن و حدود ۵ هزار پرسنل آمریکایی شامل نیروهای دریایی، نیروی زمینی، نیروی هوایی و تفنگداران دریایی مشارکت دارند.

قرار است سامانه «تایفون» به صورت موقت در پایگاه هوایی ایواکونی متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا در استان یاماگوتی ژاپن مستقر و مورد آزمایش قرار گیرد.

این رزمایش، نگرانی‌هایی در سطح بین‌المللی و داخلی ژاپن ایجاد کرده است. چین و روسیه نیز نسبت به استقرار سامانه «تایفون» هشدار داده و اعلام کرده‌اند که چنین اقداماتی به بی‌ثباتی منطقه و تشدید رقابت تسلیحاتی منجر می‌شود.