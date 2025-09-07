ورزشگاه تختی تهران بار دیگر میزبان چادرملو شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، مسابقه دو تیم استقلال خوزستان - استقلال ساعت ۲۰ روز جمعه ۲۱ شهریور در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز برگزار می‌شود.

مسابقه دو تیم گل گهر سیرجان - سپاهان اصفهان به جای ساعت ۱۹ در ساعت ۲۰ روز جمعه ۲۱ شهریور ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار می‌شود.

دیدار دو تیم چادرملو اردکان - ملوان بندر انزلی به جای ساعت ۱۸ در ساعت ۱۷:۳۰ روز شنبه ۲۲ شهریور در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه تختی تهران در حالی به عنوان میزبان بازی خانگی چادرملو انتخاب شده است که هیئت فوتبال تهران هفته گذشته تاکید کرده بود که این باشگاه باید هزینه اجاره این ورزشگاه را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت حق میزبانی نخواهد داشت.