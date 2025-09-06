به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای ادامه فصل آماده میکند که وضعیت بازیکنان مصدوم این تیم، توجه هواداران را به خود جلب کرده است.
علیرضا کوشکی وینگر گلزن استقلال، که به دلیل مصدومیت مجبور شده بود اردوی تیم ملی را ترک کند، طی یکی دو روز آینده به تمرینات گروهی استقلال بازخواهد گشت. بازگشت کوشکی میتواند کمک بزرگی به کادر فنی برای تقویت خط هجومی تیم باشد، چرا که او یکی از بازیکنان کلیدی آبیها محسوب میشود.
در همین حال، عارف غلامی نیز که با مصدومیت مواجه شده بود، قرار است تحت تستهای پزشکی و ارزیابی کادر پزشکی باشگاه قرار گیرد. در صورت تأیید پزشکان و صلاحدید کادر فنی، غلامی نیز به تمرینات گروهی اضافه خواهد شد تا بتواند در کنار همتیمیهایش آماده حضور در مسابقات لیگ و رقابتهای آسیایی شود.
بازگشت کوشکی و مشخص شدن وضعیت غلامی، به استقلال کمک میکند تا کادر فنی با آرامش بیشتری ترکیب تیم را برای بازیهای پیشرو بچیند و در کنار بازیکنان جوان و جدید، برنامههای تاکتیکی خود را به صورت کامل پیاده کند.
تمرینات استقلال با حضور بازیکنان عمدتاً ذخیره در جزیره کیش در جریان است و بازیکنان آمادهسازی بدنی و تاکتیکی خود را ادامه میدهند. بازگشت کوشکی و احتمالاً غلامی، میتواند به افزایش کیفیت دفاع و تعادل ترکیب تیم در میانه میدان و خط حمله کمک کند.
تیم فوتبال استقلال در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر میهمان استقلال خوزستان خواهد بود و هواداران این تیم امیدوارند که آبیها بتوانند به دومین پیروزی فصل خود دست یابند.
نظر شما