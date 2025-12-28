انجم شعاع: حماسه بزرگ ٩ دی ماه در ١٠٠ نقطه کرمان گرامی داشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انجم شعاع، صبح یکشنبه در نشست خبری گفت: فتنه ٨٨ زمینه‌ای برای فشار اقتصادی و تحریم‌ها علیه مردم ایران شد.

وی افزود: یکی از اهداف فتنه سال ١٣٨٨، مقابله با رهبری بود، زیرا دشمنان انقلاب رهبری را سد راه خود می‌بینند.

وی تصریح کرد: فتنه و تحریف همیشه وجود داشته است و فتنه ٨٨ می‌تواند یک تجربه و الگو درس آموز باشد که این فتنه‌ها همیشه وجود دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان با بیان اینکه در جنگ ١٢ روزه، شناخت و آگاهی مردم، جلوی اهداف آمریکا و اسرائیل را گرفت.

انجم شعاع، افزود: شهید سلیمانی الگوی آگاهی و ایثار است و بیش از ۴٠ سال از نظام اسلامی و ولایت دفاع کرد.

وی ادامه داد: امسال حماسه ٩ دی، با شعار نهم دی ماه، تجلی انسجام ملی در بیش از ١٠٠ نقطه استان کرمان برگزار می‌شود.

وی گفت: مراسم حماسه ٩ دی ماه در شهر کرمان سه شنبه ساعت ٩: ٣٠ در محل مصلی امام علی (ع) با سخنرانی حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

وی، برگزاری مسابقه بصیرت ویژه دانش آموزان و معلمین، ویژه برنامه ٩ دی در مسجد قائم، برگزاری مراسم ٩دی در مساجد شاخص کرمان، نمایشگاه تبیینی ٩دی در مدارس ونشست تبیینی ویژه دانشجویان و اساتید در دانشگاه آزاد کرمان از جمله برنامه‌های مختلف گرامیداشت حماسه ٩ دی ماه اعلام کرد.