  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

با ارسال نامه‌ای به CAFA؛

فدراسیون فوتبال تهدید کرد؛ عواقب تصمیمات اشتباه داور فینال با شماست!

فدراسیون فوتبال تهدید کرد؛ عواقب تصمیمات اشتباه داور فینال با شماست!

فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به CAFA، نسبت به تکرار اشتباهات داوری در دیدار فینال «کافا ٢٠٢۵» هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای رسمی به مسئولان برگزاری تورنمنت کافا از داوری‌ها گلایه کرد.

در این نامه با اشاره به اشتباهات داوری در دیدارهای مرحله گروهی رقابت‌های «کافا ٢٠٢۵» اعلام کرد که تجهیزات کمک داوری استفاده شده در تاجیکستان فاقد استانداردهای کافی بوده و VAR نه تنها به کمک داوران نیامد بلکه باعث «سردرگمی» آنها در زمان اتخاذ تصمیم شد.

فدراسیون فوتبال در ادامه به اشتباهات داوری در بازی ایران برابر تاجیکستان که «تأثیر مستقیم» در نتیجه ثبت شده داشت اشاره کرد و نوشت: «یادآور می‌شویم که عواقب هرگونه اشتباه داوری در دیدار فینال مستقیماً بر عهده CAFA خواهد بود و چنین موضوعی تأثیر مستقیمی بر مواضع و تصمیمات آتی ما خواهد داشت».

کد خبر 6582365
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها