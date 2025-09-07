به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جامی، شامگاه یکشنبه در دیار با معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت توسعه اقتصادی استان، از طرحهای جدیدی که میتواند بهطور مستقیم بر رشد صادرات کشاورزی و صنعت گردشگری تأثیر بگذارد، سخن گفت.
وی افزود: در راستای تقویت و گسترش بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی استان، برنامههای متعددی برای توسعه زیرساختها و بازاریابی محصولات تدوین شده است.
جامی همچنین با اشاره به ایجاد شهرک گردشگری در استان گلستان، اظهار کرد: این پروژه میتواند علاوه بر جذب گردشگران، به توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان استان کمک کند.
به گفته وی، این شهرک در کنار بهرهبرداری از طبیعت بکر گلستان، امکانات رفاهی و تفریحی مدرن را برای مسافران فراهم خواهد کرد.
مدیر تعاون روستایی استان گلستان در ادامه به اهمیت منطقه آزاد پایانه غلات اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاری در این منطقه میتواند استان را به یکی از قطبهای بزرگ تجاری و صادراتی محصولات کشاورزی تبدیل کند.
به گفته وی این طرحها در کنار هم، موجب رونق بخشیدن به اقتصاد گلستان و ارتقای جایگاه آن در سطح ملی و بینالمللی خواهند شد.
جامی اظهار کرد: همکاری و همافزایی بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و مردم محلی میتواند زمینهساز موفقیت این طرحها و تحقق اهداف اقتصادی استان باشد.
