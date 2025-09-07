کشف محموله بزرگ دارو و واکسن قاچاق دامی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این محموله شامل حدود ۲۶۰۰ قلم دارو، واکسن و مواد بیولوژیک بوده که بخشی از آن تاریخ گذشته و مابقی قاچاق بود. مصرف این مواد می‌توانست تهدید جدی برای سلامت دام و طیور، کنترل بیماری‌ها و بهداشت عمومی ایجاد کند.

وی ارزش ریالی محموله کشف شده را حدود ۵۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: عملیات کشف و ضبط با حضور ناظران استان و شهرستان و با همراهی دستگاه‌های قضائی و انتظامی انجام شد و تمامی مراحل قانونی و صورت‌جلسات مربوطه تنظیم گردید.

مدیرکل دامپزشکی مازندران تأکید کرد: پرونده جهت پیگیری‌های قانونی به مراجع قضائی ارجاع شده و این اداره کل با عزم جدی به مقابله با هرگونه اقدام غیرقانونی در حوزه دارو و واکسن دامی ادامه خواهد داد.