متروی تهران هفته اول مهر برای دانش آموزان و دانشجویان رایگان است

قائم مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: به دانشجویان و دانش آموزان در هفته اول به صورت رایگان خدمت رسانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حشمتی با اشاره به تمهیدات شرکت متروی تهران برای آغاز سال تحصیلی جدید تحصیلی، اظهار کرد: باتوجه به آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش حجم سفرهای درون شهری، شرکت بهره برداری متروی تهران در راستای نقش حیاتی‌اش در جا به جایی مسافران برنامه ریزی‌های لازم را انجام داده است.

وی ادامه داد: در بحث نگهداری، بازسازی و اورهال ناوگان متحرک سعی کرده‌ایم و با همین ظرفیت بیشتر مقدار قطار با فاصله پنج دقیقه در خطوط اصلی یک تا ۴ و در خطوط ۶ و ۷ مترو با فاصله حدود ۱۲ دقیقه به مسافران خدمت رسانی می‌کنیم. قطار پشتیبانی هم پیش بینی شده و اگر نیاز باشد، در زمان پیک‌ها این قطار را وارد خط‌ها می‌کنیم.

قائم مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: مثل سال‌های گذشته به دانشجویان و دانش آموزان در هفته اول به صورت رایگان خدمت رسانی می‌شود؛ این مسافرین در تمام ایستگاه‌ها می‌توانند با خوداظهاری رایگان از گیت‌ها عبور کنند.

حشمتی خطاب به مسئولان آموزش و پرورش و آموزش عالی گفت: اگر همراهی صورت بگیرد برای یک سال دانشجو و دانش آموز کارت نیم بها صادر می‌کنیم.

وی همچنین عنوان کرد: شروع حرکتی قطار متناسب با اطلاعیه‌های دولت است و طبق آخرین اطلاعیه ساعت حرکت قطارها ۴:۳۰ دقیقه است و به محض اینکه دولت این را تغییر دهد حرکت قطارها را به ساعت ۵:۳۰ دقیقه تغییر می‌دهیم.

فاطمه کریمی

