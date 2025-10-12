قلندری: عملیات اجرایی مجموعه رفاهی و ورزشی شهرداری اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر یکشنبه در مجموعه چند منظوره رفاهی و ورزشی اظهار کرد: یکی از اولویتهای اساسی شهرستان اردبیل توسعه فضای ورزشی است که در این راستا از تمام ظرفیتها استفاده میشود که افتتاح این فضای ورزشی نمود این امر است.
وی بر اجرای برنامههای فرهنگی به صورت هدفمند با محوریت کاهش آسیبهای اجتماعی در شهرستان تاکید کرد و افزود: در حوزه توسعه و تکمیل زیرساختهای فرهنگی در شهرستان اقداماتی انجام شده و درحال انجام است.
فرماندار اردبیل بیان کرد: با راه اندازی این مجموعه ورزشی شور و نشاط خاصی در بین مردم و وررشکاران ایجاد میشود و انتظار میرود از همین مجموعه ورزشی قهرمانان بزرگی تربیت یافته و برای شهرستان و کشور افتخارآفرینی کنند.
