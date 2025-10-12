  1. استانها
  2. اردبیل
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

قلندری: عملیات اجرایی مجموعه رفاهی و ورزشی شهرداری اردبیل آغاز شد

قلندری: عملیات اجرایی مجموعه رفاهی و ورزشی شهرداری اردبیل آغاز شد

اردبیل- فرماندار استان اردبیل گفت:در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح شهرستان اردبیل، از هرگونه برنامه‌ها برای ایجاد شور، نشاط و رضایت مردمی حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر یکشنبه در مجموعه چند منظوره رفاهی و ورزشی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اساسی شهرستان اردبیل توسعه فضای ورزشی است که در این راستا از تمام ظرفیت‌ها استفاده می‌شود که افتتاح این فضای ورزشی نمود این امر است.

وی بر اجرای برنامه‌های فرهنگی به صورت هدفمند با محوریت کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرستان تاکید کرد و افزود: در حوزه توسعه و تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی در شهرستان اقداماتی انجام شده و درحال انجام است.

فرماندار اردبیل بیان کرد: با راه اندازی این مجموعه ورزشی شور و نشاط خاصی در بین مردم و وررشکاران ایجاد می‌شود و انتظار می‌رود از همین مجموعه ورزشی قهرمانان بزرگی تربیت یافته و برای شهرستان و کشور افتخارآفرینی کنند.

کد خبر 6619687

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها