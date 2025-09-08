تهران مهرماه سیرآب می شود؛ راه حل پایدار حل معضل چیست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان تهران مدتی است، با معضل شدید آب مواجه است و طبق برآوردهای قبلی کارشناسان احتمال سهمیه‌بندی آب در نیمه دوم شهریور و مهرماه به دلیل خالی شدن مخازن سدها وجود دارد، هرچند پروژه انتقال آب از سد طالقان برای جبران کمبود آب تهران و کرج با سرعت در حال اجرا است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام تنها مُسکنی موقت است و نمی‌تواند نیازهای بلندمدت پایتخت را برآورده کند.

گرمای بی‌سابقه تابستان و کاهش بارندگی‌های اخیر، مخازن سدهای تهران را به شدت تحت فشار قرار داده است و پروژه انتقال آب سد طالقان به تهران، که از بهمن ۱۴۰۱ آغاز شده، در فاز دوم خود قرار دارد.

راهکارهای استانداری تهران برای عبور از تشنگی چیست

استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه انتقال آب سد طالقان به تهران اعلام کرد: این پروژه تا پایان شهریور به کرج و تا پایان مهر به تهران می‌رسد، و از اوایل شهریور، ۲۷۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب تهران افزوده شده است.

با این حال، محمدصادق معتمدیان تأکید کرد: پروژه انتقال آب سد طالقان به عنوان یک زیرساخت حیاتی برای تأمین آب شرب تهران و کرج، در مراحل پایانی اجرا قرار دارد، عملیات لوله‌گذاری این طرح تا فاصله ۱۰ کیلومتری تهران پیش رفته و نقش قابل توجهی در کاهش تنش آبی کلانشهر تهران ایفا می‌کند.

به گفته وی، دولت با پیگیری‌های جدی و مستمر، سرعت اجرای این پروژه را افزایش داده است، به گونه‌ای که فاز اول خط لوله و نصب شیرآلات تا تصفیه‌خانه کرج تقریباً تکمیل شده است.

همچنین، سایر پروژه‌های آبرسانی از جمله پروژه علاج‌بخشی سد لار و رفع نشتی خطوط در دست اجراست که پس از بهره‌برداری، سالانه بیش از ۱۷۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت آب شرب استان تهران اضافه خواهد کرد.

استاندار تهران گفت: در کنار این پروژه، خط جایگزین انتقال آب از مخزن زیاران به آبگیر بیلقان نیز با ظرفیت ۵ مترمکعب بر ثانیه در حال اجرا است که به صورت کاملاً ثقلی و بدون نیاز به پمپاژ عمل می‌کند. این طرح نه تنها تاب‌آوری سامانه آبرسانی را افزایش می‌دهد، بلکه با بهره‌وری انرژی و امکان تولید برق از اختلاف ارتفاع، به عنوان یک پروژه پایدار شناخته می‌شود

ابرچالش آب تهران تا حد قابل قبولی مهار و مدیریت شده است

این سخنان در حالی مطرح شد، که محسن اردکانی مدیرعامل آبفای استان تهران نیز به خبرنگار مهر گفت: طبق قوانین مدیریت منابع آبی، هرگاه عدم تعادل بین منابع و مصارف آب رخ دهد، وضعیت بحرانی تلقی می‌شود، خوشبختانه با تلاش‌های مستمر بحران آب در تهران تا حد قابل توجهی مهار و مدیریت شده است، با این حال، تداوم اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف همچنان ضروری است.

وی نسبت به مصرف بی رویه آب در تهران هشدار داد و اظهار داشت: مدیریت مصرف آب شامل زنجیره‌ای از اقدامات است که آخرین حلقه آن مشارکت شهروندان می‌باشد، نصب لوازم کاهنده مصرف در منازل می‌تواند حداقل ۳۰ درصد از مصرف آب را کاهش دهد، بدون آنکه اختلالی در روند معمول مصرف ایجاد کند. این تجهیزات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هیچ تأثیر منفی بر کیفیت یا حجم آب مصرفی ندارند.

اردکانی گفت: در صورت کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب نسبت به سال گذشته، می‌توانیم این بحران را پشت سر بگذاریم، خوشبختانه آمارها نشان می‌دهد که تا پایان مردادماه، ۱۰ درصد کاهش مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق شده است.

تهران با چالش‌های متعددی در حوزه آب مواجه است، کاهش ۳۰ درصدی بارندگی در سال‌های اخیر، افزایش مصرف به دلیل رشد جمعیت و فرسودگی شبکه آبرسانی، مخازن سدهای کرج، لتیان و لار را به حداقل ظرفیت رسانده است.

گزارش‌های سازمان آب و فاضلاب نشان می‌دهد که سدهای اطراف تهران در تابستان ۱۴۰۴ کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود آب دارند، و در برخی مناطق حاشیه‌ای تهران، مانند ورامین و پاکدشت، قطعی‌های مکرر آب از اوایل تابستان گزارش شده و ساکنان از دسترسی ناپایدار به آب شرب گلایه دارند.

انتقال آب؛ راه‌حلی موقت برای تأمین پایدار آب تهران

در شبکه‌های اجتماعی، کاربران از قطعی‌های مکرر آب و افزایش هزینه‌های آب و برق گلایه دارند. یکی از کاربران در فضای مجازی نوشته بود: تهران با این جمعیت و گرما، نمی‌تواند منتظر پروژه‌های نیمه‌تمام بماند. دولت باید راهکارهای واقعی ارائه دهد.

از سویی دیگر کارشناسان معتقدند که انتقال آب به تنهایی کافی نیست، یک کارشناس آب در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: مدیریت نادرست منابع آب و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بازچرخانی، تهران را به این بحران کشانده است و اکنون باید روی فناوری‌های نوین، مانند تصفیه فاضلاب و کاهش هدررفت آب، تمرکز کنیم.

او به نمونه‌های موفق جهانی، مانند سنگاپور، اشاره کرد که با بازچرخانی آب، وابستگی به منابع خارجی را کاهش داده است.

در نهایت، تهران به نظر می‌رسد، یک بحران چندوجهی آب را پشت سر گذاشته باشد، اما این پایان کار نیست، پروژه انتقال آب سد طالقان، هرچند گام مثبتی است، اما به گفته کارشناسان، بدون اصلاح الگوی مصرف، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایدار و مدیریت یکپارچه منابع آب، نمی‌تواند راه‌حل دائمی باشد.

دولت باید با شجاعت به ریشه‌های این بحران، از جمله تغییرات اقلیمی و سوءمدیریت، بپردازد تا از تشدید تنش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی جلوگیری کند.