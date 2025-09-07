هافبک پرسپولیس دیدار با فولاد را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سهیل صحرایی در جریان بازی تیم ملی امید کشورمان مقابل گوام بود که در همان دقایق ابتدایی مسابقه به دلیل آسیبدیدگی، زمین بازی را ترک کرد.
این مساله هم برای تیم ملی و هم برای پرسپولیس امری نگرانکننده به حساب میآمد، ولی حالا با توجه به اظهارات خود بازیکن، به نظر میرسد با یک مشکل جدی روبرو نیستیم.
رئیس کمیته پزشکی در این ارتباط عنوان داشت: بلافاصله بعد از این اتفاق، پیگیر موضوع شدیم. شب گذشته با خود بازیکن صحبت کردم. سهیل صحرایی اعلام کرد در آن صحنه به دلیل برخورد استوک بازیکن حریف از ناحیه زانو دچار ضربخوردگی شده است و با مشکل جدی روبرو نیست. با توجه به اینکه امکان معاینه بازیکن را ندارم، شخصاً نمیتوانم در این ارتباط نظر بدهم، ولی با توجه به توضیحاتی که داد، موضوع همان ضربخوردگی است و قطعاً کادر پزشکی تیم ملی همه اقدامات لازم را انجام میدهد.
دکتر فرید زرینه در ارتباط با آخرین وضعیت محمد خدابندهلو که او نیز در اردوی تیم ملی و در جریان نخستین بازی ملی خود دچار آسیبدیدگی شد، اظهار داشت: او برنامههای خاص خود را زیر نظر پزشک و فیزیوتراپیست تیم دنبال میکند. طبق آخرین گزارشی که دریافت کردیم، بعد از بازی پیش رو از وی تست گرفته میشود تا در صورت موفقیت در آن، به طور کامل در اختیار کادر فنی قرار بگیرد.
