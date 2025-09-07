  1. سیاست
  2. مجلس
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳

هیئت پارلمانی ایران به لبنان سفر می‌کند

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از سفر هیئت پارلمانی ایران به لبنان برای شرکت در اجلاس بین المجالس آسیایی و آفریقایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به سفر هیأت پارلمانی ایران به لبنان برای شرکت در اجلاس بین‌المجالس آسیایی و آفریقایی گفت: با ابتکار کشورهای عراق و لبنان، اتحادیه بین‌المجالس آسیایی و آفریقایی در روزهای ۱۷ و ۱۸ شهریورماه سال جاری در بیروت تشکیل می‌شود که محور برنامه، سندیکاهای کارگری، معلمان، کشاورزان و اصناف دیگر است. در این اجلاس در خصوص عدالت در کار، پرداخت‌ها و اصناف و نوع برخورد با کارگران، معلمان و کشاورزان بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در این اجلاس، مسائل مهمی از جمله مسئله فلسطین وغزه پیگیری خواهد شد. با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی در طول بیش از یک و نیم سال گذشته، اقدامات کینه توزانه ای را علیه مردم غزه بکار بسته است و کشتار دسته جمعی زنان وکودکان در غزه چشم جهانیان را خیره کرده است، اتحادیه بین‌المجالس آسیایی و آفریقایی باید دست به دست یک دیگر داده و با ید واحده در برابر ظلم رژیم صهیونیستی و پشتیبانانش بایستند.

حاجی بابایی بیان کرد: امیدواریم اتحادیه بین‌المجالس آسیایی و آفریقایی، یک دست واحدی برای عدالت اجتماعی، مبارزه با استکبار، ایستادگی در برابر خودکامگی‌های رژیم صهیونیستی باشد و خروجی آن حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مردم مظلوم غزه باشد نماد عدالت خواهی، مبارزه با ظلم و وحدت میان مردم هستند.

وی یادآور شد: تا این لحظه قرار است که ۳۶ کشور در اجلاس بین‌المجالس آسیایی و آفریقایی حضور پیدا کنند، هیات ۳ نفره ایرانی شامل بنده و عباس گلرو نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و لبنان و لاجوردی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است.

