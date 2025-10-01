به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدائی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: عصر امروز، گزارشی از یک سانحه رانندگی در کیلومتر ۲۵ محور کامیاران به سمت پالنگان به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان ادامه داد: این حادثه بر اثر برخورد سه دستگاه خودروی سواری شامل دو دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پیکان رخ داد.

هدائی گفت: متأسفانه در پی این سانحه، یکی از سرنشینان در صحنه جان باخت و چهار نفر دیگر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در محل، برای ادامه درمان به بیمارستان سینا کامیاران منتقل شدند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: توجه به نکات ایمنی در جاده‌ها می‌تواند از بروز چنین حوادث ناگواری جلوگیری کند.