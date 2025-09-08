به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیران نفت کشورهای روسیه، عربستان، عراق، کویت، امارات، عمان، قزاقستان و الجزایر با صدور بیانیه‌ای گفتند که از ماه آینده میلادی، تولید نفت خود را روزانه ۱۳۷ هزار بشکه افزایش خواهند داد.

کشورهای مذکور در ماه‌های اخیر مجموعاً روزانه ۲.۲ میلیون بشکه بر تولید نفت خود افزوده‌اند.

«جورج لئون» تحلیلگر مؤسسه «رایستاد انرژی» گفت که شاید این میزان اندک باشد اما پیام بزرگی دارد. به این معنا که اوپک‌پلاس افزایش سهم خود از بازار نفت را در اولویت قرار داده است؛ حتی اگر این اقدام خطر کاهش قیمت نفت را به دنبال داشته باشد.