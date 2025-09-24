به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری در جمع خبرنگاران همزمان با بعدازظهر چهارشنبه به میزبانی حج و زیارت سمنان اعلام کرد: برابر هماهنگی به عمل آمده توسط سازمان حج و زیارت در نیمه مهرماه سال جاری پیش ثبت نام متقاضیان حج تمتع سال ۱۴۰۵ شروع خواهد شد.

وی با بیان اینکه ثبت نام از متقاضیان اعزام حج مانند رویه دو سال اخیر، در دو مرحله خواهد بود که یکی به صورت پیش ثبت نام و دیگری ثبت نام تکمیلی در کاروان‌ها است، افزود: افرادی که تمایل به اعزام در حج ۱۴۰۵ دارند از هم اکنون آمادگی لازم را برای انجام پیش ثبت نام را داشته باشند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان بیان کرد: توصیه ما به تمامی دارندگان فیش‌های ودیعه گذاری تمتع این هست که از هم اکنون با مراجعه به سایت my.haj.ir نسبت به به روز رسانی و اصلاح اطلاعات خود در سامانه اقدام لازم را به‌عمل آورند تا در زمان پیش ثبت نام با مشکل خاصی مواجه نشوند.

چتری همچنین در ادامه با بیان اینکه طبق برآورد و تجربه سال گذشته به نظر می‌رسد که تمامی دارندگان فیش‌های سال ۱۳۸۵ و دارندگان فیش‌های تا پایان آذرماه ۱۳۸۵ مشمول این اعزام خواهند شد، گفت: هزینه اعزام و مدت زمان سفر در دست بررسی بوده و متعاقباً اعلام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه از مردم تقاضا داریم که در موضوع پیش ثبت نام اهتمام لازم را داشته باشند، افزود: در سال‌های قبل برخی افراد که به پیش ثبت نام توجهی نداشتند متأسفانه امکان اعزام را پیدا نکردند زیرا سهمیه استان‌ها بر اساس پیش ثبت نام و نهایتاً با درصدی محدود بالات، در نظر گرفته می‌شود. که آن هم غالباً برای همراهان افرادی که پیش ثبت نام را انجام داده و بر اساس تشخیص هیئت پزشکی نیاز به همراه دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان ضمن اشاره به اینکه عملاً افرادی که تمایل و متقاضی اعزام هستند و نسبت به موضوع پیش ثبت نام تعلل می‌کنند از سفر باز می‌مانند، ابراز کرد: شرایط و ثبت نام از طریق رسانه‌های ملی و محلی به اطلاع مردم استان سمنان خواهد رسید همچنین این نکته را باید تاکید کرد که استان سمنان در سال گذشته ۸ کاروان شامل یک هزار نفر را به سرزمین وحی اعزام داشته و طبق برآورد و امسال این تعداد تا یک هزار و ۲۰۰ نفر نیز خواهد رسید.