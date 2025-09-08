به گزارش خبرنگار مهر، استان خراسان جنوبی با ظرفیت‌های چشم‌گیر در بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر، یکی از نقاط قوت کشور در زمینه کاهش تلفات و ارتقای سطح استفاده از منابع انرژی پاک به شمار می‌آید.

در این راستا، شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اقدامات متعددی را در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش تولید برق از منابع تجدیدپذیر انجام داده است.

کاهش تلفات انرژی؛ گام‌های اساسی در مسیر بهینه‌سازی

علیرضا پوزشی مجری طرح کاهش تلفات و انرژی‌های نو صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره مهم‌ترین اقدامات این شرکت در راستای کاهش تلفات انرژی اظهار کرد: کاهش تلفات انرژی در دو بخش غیر فنی و فنی ارزیابی و برنامه‌ریزی می‌شود. در تلفات غیر فنی، عمده مشکل مربوط به انرژی توزیع شده‌ای است که به علت نقص در لوازم اندازه‌گیری یا سو استفاده مشترکان، به درستی محاسبه نمی‌شود.

علیرضا پوزشی ادامه داد: برای حل این معضل، بیش از ۱۶۵۰ دستگاه کنتور معیوب را شناسایی و تعویض کردیم و همچنین به طور ویژه برقراری انضباط بیشتر در راستای قرائت دقیق‌تر لوازم اندازه‌گیری و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز را در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: در تلفات فنی نیز با تعویض سیم‌ها به کابل‌های با مقطع بزرگ‌تر به طول ۱۰۰۰ کیلومتر، بالانس و متعادل‌سازی بار شبکه‌های فشار ضعیف و فشار متوسط و همچنین کنترل بار راکتیو در شبکه‌ها، گام‌های مؤثری برداشته شده است.

نرخ تلفات؛ موفقیت‌های قابل توجه و چالش‌های پیش رو

وی با اشاره به نتایج این اقدامات گفت: سال ۱۴۰۳، نرخ تلفات در خراسان جنوبی به ۷/۳ درصد رسیده است، در حالی که این میزان در سطح کشور به طور میانگین ۹/۷ درصد است.

پوزشی گفت: این موفقیت‌ها حاصل اقدامات مستمر و استفاده از فناوری‌های نوین است، اما کاهش نرخ تلفات در این سطح بسیار دشوار و هزینه‌بر بوده، به ویژه با توجه به نیاز به تأمین اعتبارات بیشتر برای پروژه‌هاست.

گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر؛ از خورشیدی تا بادی

مجری طرح کاهش تلفات و انرژی‌های نو شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در بخش دیگری از گفت‌وگو، به وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در استان اشاره کرد و اظهار کرد: خراسان جنوبی به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ویژه‌ای که دارد، ظرفیت بالایی در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه خورشیدی و بادی، دارد.

وی بیان کرد: تا کنون بیش از ۶۴ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان احداث شده است که شامل ۱۳۱۸ نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه با ظرفیت ۱۴/۶ مگاوات، ۲۱ نیروگاه بزرگ مقیاس با ظرفیت ۳۸/۷۵ مگاوات، ۵۴ نیروگاه کوچک‌مقیاس اداری با ظرفیت ۱/۲ مگاوات و همچنین یک نیروگاه بادی به ظرفیت ۱۰ مگاوات می‌باشد.

مجری طرح کاهش تلفات و انرژی‌های نو شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: این میزان ظرفیت، سهم قابل توجهی از مصرف برق استان را تأمین می‌کند، به طوری که نسبت تولید انرژی تجدید پذیر به مصرف در خراسان جنوبی به ۱۷ درصد رسیده است که این عدد در سطح کشور کمتر از ۳ درصد است.

حمایت‌های ویژه و مشوق‌ها؛ تسهیلات برای گسترش انرژی‌های تجدید پذیر

وی همچنین در خصوص مشوق‌ها و حمایت‌های ویژه برای مشترکان، به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنایع، توضیح داد: برای حمایت از کشاورزان در نصب نیروگاه‌های خورشیدی، در صورت سپرده‌گذاری نیمی از هزینه‌ها در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، کل هزینه احداث نیروگاه به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین می‌شود.

پوزشی اظهار کرد: علاوه بر این، چاه‌های کشاورزی که نیروگاه‌های خورشیدی نصب کنند، در ساعات پیک مصرف (۱۱ تا ۱۶) از برنامه خاموشی معاف خواهند بود.

پوزشی افزود: در صنایع نیز با احداث نیروگاه خورشیدی، صنایع می‌توانند از جریمه‌های عدم تأمین ۵ درصد از انرژی مصرفی خود طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از تولید دانش بنیان جلوگیری کنند و همچنین در صورت تأمین ۳۰ درصد از انرژی مصرفی از طریق منابع تجدیدپذیر، از برنامه‌های خاموشی معاف خواهند شد.

آینده انرژی‌های تجدیدپذیر در خراسان جنوبی: چشم‌انداز سبز و پایدار

و ی به چشم‌انداز پنج‌ساله استان اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت اقلیمی استان و حمایت‌های دستگاه‌های ذی‌ربط، ما پیش‌بینی می‌کنیم که در آینده‌ای نزدیک، خراسان جنوبی به عنوان اولین استان سبز در کشور معرفی شود که این امر با توسعه هرچه بیشتر نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تقویت شبکه برق و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی از این پروژه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

مجری طرح کاهش تلفات و انرژی‌های نو شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: با برنامه‌ریزی‌های دقیق و همکاری‌های بین‌دستگاهی، می‌توانیم نقش کلیدی در ایجاد یک استان سبز و پایدار ایفا کنیم و در این مسیر از حمایت‌های مالی و فنی دستگاه‌های مختلف به ویژه در بخش کشاورزی، صنعت و خانوارها استفاده خواهیم کرد.