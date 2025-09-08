  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

بانوی بوشهری ناجی چندین بیمار نیازمند به عضو شد

بانوی بوشهری ناجی چندین بیمار نیازمند به عضو شد

بوشهر- مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: «فاطمه واجب فرد» بانوی بوشهری، ناجی چندین بیمار نیازمند به عضو شد.

به گارش خبرنگار مهر، علیرضا باقری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فاطمه واجب فرد که به علت خونریزی مغزی متأسفانه دچار مرگ مغزی شده بود با تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده نوع‌دوستش، کبد و هر دو کلیه وی در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر توسط دکتر جاوید فلوشیپ پیوند اعضا و همراهی دکتر شصتی متخصص بیهوشی برداشت و جهت پیوند به بیماران نیازمند به عضو به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز فرستاده شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: این سیزدهمین برداشت عضو سال جاری است.

باقری ضمن تشکر از خانواده‌های ایثارگر دارای مرگ مغزی و همچنین قدردانی از زحمات همکاران پزشک و پرستار در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر افزود: اهدای عضو در سال جاری در استان بوشهر نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: یک‌صد و چهلمین برداشت عضو بوشهر در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر با ایثار خانواده فاطمه واجب فرد انجام شد.

کد خبر 6583219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها