بانوی بوشهری ناجی چندین بیمار نیازمند به عضو شد

به گارش خبرنگار مهر، علیرضا باقری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فاطمه واجب فرد که به علت خونریزی مغزی متأسفانه دچار مرگ مغزی شده بود با تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده نوع‌دوستش، کبد و هر دو کلیه وی در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر توسط دکتر جاوید فلوشیپ پیوند اعضا و همراهی دکتر شصتی متخصص بیهوشی برداشت و جهت پیوند به بیماران نیازمند به عضو به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز فرستاده شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: این سیزدهمین برداشت عضو سال جاری است.

باقری ضمن تشکر از خانواده‌های ایثارگر دارای مرگ مغزی و همچنین قدردانی از زحمات همکاران پزشک و پرستار در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر افزود: اهدای عضو در سال جاری در استان بوشهر نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: یک‌صد و چهلمین برداشت عضو بوشهر در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر با ایثار خانواده فاطمه واجب فرد انجام شد.