دیدار مدیرکل تجسمی با محمدباقر آقامیری؛ درخواست نگارگر پیشکسوت چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی ابراهیم شریفی مدیرکل استان البرز و سید محمود سرباز معاون هنری این استان با محمدباقر آقامیری هنرمند پیشکسوت نگارگری ایران دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار، اهمیت قدردانی از هنرمندان و لزوم حمایت از آنان به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای فرهنگی مورد تأکید قرار گرفت و هر ۲ طرف بر این باور بودند که توجه پایدار به هنرمندان ضامن تداوم و بالندگی فرهنگ و هنر کشور است.

در ادامه مسائل مربوط به بودجه و مشکلات موجود در روند تخصیص اعتبارات برای فعالیت‌های هنری مطرح شد.

مهدیزاده ضمن ارائه توضیحاتی درباره پیگیری‌های وزارتخانه در این زمینه، بر ضرورت همکاری بخش خصوصی در تأمین بخشی از نیازهای مالی تأکید کرد. همچنین موضوع رویداد ملی عکاسی لیان و برگزاری دوسالانه نگارگری از دیگر محورهای این نشست بود و ۲ طرف توافق داشتند که دوسالانه نگارگری باید به فرصتی جدی برای معرفی ظرفیت‌های هنر اصیل ایرانی در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شود.

مشکلات مربوط به انجمن‌های هنری-تخصصی و ضعف حمایت نهادی نیز بخش مهمی از این گفتگو را به خود اختصاص داد.

محمدباقر آقامیری با اشاره به چالش‌های موجود در انجمن‌ها، خواستار بازنگری در سیاست‌های راهبردی در حوزه حکمرانی هنر شد. موضوع قیمت‌گذاری آثار هنری و لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای حراج در حوزه تخصصی هنر نگارگری نیز مطرح شد و طرفین به این جمع‌بندی رسیدند که برای ساماندهی بازار هنر در حیطه نگارگری باید سازوکاری شفاف و کارشناسانه داشته باشد و سازوکارهای رایج در حوزه اقتصاد هنر در حوزه‌های دیگر نمی‌تواند پاسخگوی هنر اصیل و ریشه دار نگارگری باشد.

در پایان، برای تشکیل شورای سیاستگذاری دوسالانه نگارگری و برگزاری جلسات منظم برای برنامه‌ریزی آینده تصمیم گرفته شد. همچنین برای برگزاری نمایشگاه در خور آثار هنرمندان نگارگر در فضاها و نگارخانه‌های تهران و استان البرز، تلاش برای برگزاری رویدادهای هنری در استان و رفع مشکلات مربوط به فضاهای نگهداری آثار از دیگر موضوعات مورد بحث بود. آمادگی دانشگاه‌ها برای همکاری‌های پژوهشی و بخش خصوصی در حوزه تامین اعتبار و نقش آفرینی بیشتر ایشان، لزوم دعوت از جوانان به رویدادهای هنری در استان البرز نیز از دیگر دستاوردهای این گفتگو به شمار می‌رود.