آثار نگارگری محمدباقر آقامیری به برج آزادی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه انفرادی آثار نگارگری محمدباقر آقامیری شامل ۱۲ اثر منتخب این هنرمند نگارگر ایرانی در نگارخانه اقوام مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی افتتاح شد.
در این رویداد هنری، آثاری که با تکنیکهای اصیل نگارگری ایرانی و در عین حال نگاه خلاقانه این هنرمند خلق شده و جلوهای از ظرافت، تخیل تصویری و هویت بصری هنر ایرانی را به مخاطبان ارائه میکند.
این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیتهای هنر ایرانی اسلامی، پاسداشت استادان مطرح نگارگری و گسترش تعامل هنری با علاقهمندان برگزار شده است.
محمدباقر آقامیری قرار است در مراسمی که از گنجینه برج آزادی رونمایی میشود، حضور داشته باشد.
نمایشگاه همه روزه به جزشنبهها از ساعت ۹ تا ۱۷ میزبان علاقمندان به دیدن این آثار است.
