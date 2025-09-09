علیرغم گذشت ۲۳ سال؛ قاتلان جنگلبان تالشی هنوز شناسایی نشده اند

خبرگزاری مهر، گروه استانها - معصومه پاداش ستوده: شانزدهم شهریورماه ۱۴۰۴ سالروز یکی از غمانگیزترین حوادث محیط زیستی گیلان است؛ حادثهای که به جان باختن رشید غفاری جنگلبان دلسوز منابع طبیعی تالش منجر شد؛ اما پس از گذشت دو دهه و چهار سال هنوز عاملان آن شناسایی نشدهاند.
«رشید غفاری» مأمور وقت منابع طبیعی منطقه جوکندان تالش، نیمهشب ۱۶ شهریور ۱۳۸۱ در حالی که در برابر قاچاقچیان چوب ایستادگی میکرد، مقابل چشمان خانوادهاش و در آستانه درب خانهاش هدف شلیک گلوله قرار گرفت و جانش را از دست داد.
غفاری بهخاطر مقابله با تخریب جنگل و جلوگیری از قطع درختان همواره تحت فشار بود او بارها تهدید شده بود؛ اما تا آخرین لحظه ایستادگی کرد. در بامداد آن شب، صدای مشکوکی در بیرون خانه او را از خواب بیدار کرد و تنها دقایقی بعد، شلیک یک تفنگ شکاری به زندگیاش پایان داد.
قاتلان حتی پیش از اقدام به قتل، سیم تلفن خانه را نیز قطع کرده بودند تا خانواده نتواند درخواست کمک کند همسایهها پیکر غرق به خون او را با وانت شخصی به بیمارستان منتقل کردند، اما تلاشها بیثمر ماند و جنگلبان خستگیناپذیر، به خانه بازنگشت.
زخم کهنهای که هنوز تازه است
خانواده رشید غفاری پس از گذشت ۲۳ سال همچنان در انتظار اجرای عدالت هستند دختران او که آن زمان کودک بودند، امروز زنانی هستند که هنوز با داغ پدر و چشمانتظار شناسایی قاتلان، زندگی میکنند.
در سالگرد درگذشت این جنگلبان جمعی از فعالان محیط زیست، خبرنگاران و مردم منطقه با حضور در منزل خانواده غفاری، ضمن گرامیداشت یاد او، خواستار رسیدگی مجدد به پرونده این جنایت شدند.
هانیه غفاری: صدای ما باشید
«هانیه غفاری» کوچکترین دختر رشید غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تلخی آن شب میگوید: من فقط ۸ سالم بود. با صدای شلیک تفنگ از خواب پریدم هنوز هم تصویر پدرم که غرق در خون جلوی در خانه افتاده بود، مثل یک کابوس در ذهنم مانده است.
وی افزود: پدرم همیشه میگفت جنگل، سرمایه مردم است و نباید اجازه داد قطع شود اما همین دلسوزی، جانش را گرفت قاتلان پدرم حتی تلفن خانهمان را هم قطع کرده بودند. همسایهها پدرم را به بیمارستان بردند، ولی دیگر برنگشت.
هانیه با بغض ادامه داد: این همه سال گذشته ولی هنوز نه کسی بازداشت شده، نه کسی جواب ما را میدهد. ما فقط عدالت میخواهیم. فقط میخواهیم حقیقت روشن شود.
وی گفت: پدرم برای حفظ جنگل و منافع مردم جان داد.
پروندهای که باید بسته شود، اما هنوز باز است
با وجود گذشت سالها، این پرونده هنوز به نتیجه نرسیده و قاتل یا قاتلان رشید غفاری آزادانه در سایه بیخبری قدم میزنند. فعالان محیط زیست گیلان معتقدند رسیدگی جدی به چنین پروندههایی میتواند نقطه عطفی در حمایت از حافظان منابع طبیعی باشد.
یاد رشید غفاری، به عنوان نمادی از ایستادگی در برابر تخریب طبیعت، هر سال زنده میشود؛ اما همگان چشم به راه دستگیری و مجازات عامل یا عاملان این جنایت هستند.
