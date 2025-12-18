هشتاد و دومین آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام هشتاد و دومین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در روزهای ۲۵ آبان تا ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ انجام شد.

آزمون در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه به صورت الکترونیک و به مدت ۱۰۰ دقیقه برگزار شد.

کارنامه هشتاد و دومین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) روز ۷ دی ماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده خواهد بود.

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دارای ۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (۳۰ پرسش درک مطلب شنیداری، ۲۰ سوال خواندن و درک مطلب، ۲۰ سوال واژگان و ۳۰ سوال دستور زبان شامل ۲۰ سوال دستوری و ۱۰ سوال تشخیص اشتباه نگارشی است.

هر کارنامه دارای یک کُد ویژه به نام Certification Code بوده که در بالای آن درج می‌شود. درستی آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (در پیوند «تأیید کارنامه») یا Check Certificate Validity قابل استعلام است.

کارنامه چاپ شده یا گواهی دیگری برای شرکت کنندگان جهت ارائه به مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد و مراجع گوناگون (دانشگاه‌ها، سازمانها) می‌توانند به همین روش، از درستی کارنامه اطمینان حاصل کنند.