استمرار راه شهدای سد محکمی در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور که با حضور جمعی از مردم و خانواده‌های شهدا در گلزار شهدای شهرستان البرز برگزار شد، گفت: هفده شهریور، روزی است که خون هزاران انسان بی‌گناه در خیابان‌های تهران جاری شد.

وی افزود: امام شهدا ۱۷ شهریور را یوم‌الله نامیدند و ما امروز آمده‌ایم تا یاد آن جان‌فشانی‌ها را زنده نگه داریم.

وی با اشاره به نقش بنیادین شهدا در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، افزود: شهدا ستون‌های استوار استقلال و عزت این سرزمین‌اند. حضور امروز ما بر مزار آنان، تجدید عهدی است با راه پرافتخارشان که همچنان سد محکمی در برابر دشمنان باقی مانده است.

امام جمعه الوند همچنین به شهدای اقتدار اشاره کرد و گفت: شهدایی که در جنگ دوازده‌روزه جان خود را فدای امنیت کشور کردند، بخشی از حافظه زنده ملت‌اند و باید نام و یادشان در تاریخ معاصر ایران ماندگار بماند.

وی در پایان بادآور شد: راه شهدای در زندگی فردی، اجتماعی و انقلابی الگویی برای همه ما است.