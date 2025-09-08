مرور آنچه در ۱۷ شهریور گذشت؛چه درس هایی باید بگیریم؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- امیرماهان محمدی یکتا: ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، روزی که به عنوان «جمعه سیاه» در تاریخ کشورمان شناخته می‌شود، یکی از خونین‌ترین رویدادهای منتهی به انقلاب اسلامی بود، در این روز، نیروهای رژیم پهلوی با تیراندازی به تظاهرکنندگان در میدان ژاله (شهدای فعلی) تهران، تعدادی از هموطنانمان را زخمی کردند.

این کشتار، که به دستور مستقیم شاه رخ داد، نمادی از استبداد رژیم پهلوی شد و مسیر انقلاب را تسریع کرد، رویداد ۱۷ شهریور در پی اعلام حکومت نظامی توسط دولت جعفر شریف‌امامی رخ داد، مردم تهران، علی‌رغم هشدارها، برای تظاهرات علیه رژیم در میدان ژاله گرد آمدند.

نیروهای ارتش و گارد شاهنشاهی با تانک و مسلسل به جمعیت حمله کردند و بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از ۸۸ شهید و صدها زخمی برجای گذاشت، برخی منابع مانند سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته‌ها را تا ۴۰۰ نفر تخمین زده‌اند، این کشتار وحشیانه خشم عمومی را برانگیخت و به عنوان یکی از عوامل کلیدی سقوط رژیم پهلوی شناخته می‌شود.

۱۷ شهریور یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران محسوب می‌شود، که در جریان راهپیمایی‌های متوالی از ۱۳ شهریور (نماز عید فطر) آغاز شد و در نهایت به برقراری حکومت نظامی توسط شاه و سرکوب خونین مردم انجامید.

۱۷ شهریور؛ میخ تابوت رژیم پهلوی و درس ایستادگی برای نسل جوان

رئیس ستاد ۱۷ شهریور استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۷ شهریور سند جنایت رژیم پهلوی است، که با هدایت اربابان آمریکایی و اسرائیلی صورت گرفت. این لکه ننگ از دامان آن‌ها پاک نخواهد شد. قیام ۱۷ شهریور، یکی از روزهای سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی است و میخی بود که رژیم پهلوی بر تابوت خود کوبید و پیروزی انقلاب را تسهیل کرد.

حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی افزود: این جنایت، ماهیت اصلی رژیم پهلوی را نشان داد و فرصتی برای تبیین آن برای نسل جوان است، باید با برگزاری مراسم و روایت‌های تاریخی، جوانان را با این فاجعه آشنا کنیم، تا سلطنت‌طلبان جرأت تحریف تاریخ را نداشته باشند، درس اصلی برای آیندگان، ایستادگی در برابر استبداد و وحدت ملت است. مردم ایران با خون خود نشان دادند که برای آزادی و عدالت، از هیچ چیز دریغ نمی‌کنند.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها باید برای این روز مهم اقدام کنند، مراسم گلباران یادمان شهدای ۱۷ شهریور در میدان شهدا و بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود تا یاد شهدا زنده بماند. این رویداد، درس صبر و ایثار را به ما می‌آموزد و نشان می‌دهد که پیروزی از دل مقاومت متولد می‌شود.

محمودی با تأکید بر نقش ۱۷ شهریور به عنوان «مظهر ایستادگی مردم در برابر استکبار»، خاطرنشان کرد: این واقعه به ما می‌آموزد که وحدت کلمه و پایبندی به آرمانهای انقلابی می‌تواند بزرگترین سلاح در برابر ظلم باشد. امروز باید با انتقال صحیح این رویداد به نسل جوان، از تحریف تاریخ جلوگیری کنیم.

وی همچنین بر لزوم تبیین آموزشی این حوادث در مدارس و دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: نهادهای فرهنگی باید با تولید محتوای جذاب، درس‌های این حماسه را به آیندگان منتقل کنند.

درس ۱۷ شهریور برای نسل جوان: وحدت و مقاومت در برابر استبداد

در ادامه، مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی ابعاد تبلیغی و فرهنگی ۱۷ شهریور پرداخت و اظهار داشت: ۱۷ شهریور، نمادی از مظلومیت ملت ایران است، رژیم پهلوی با این کشتار، عمق خصومت خود با مردم را نشان داد. برای آیندگان، درس این است که با وحدت و پیروی از ولایت فقیه، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنیم.

حجت الاسلام منصور باقربیک تبریزی افزود: در تبلیغات اسلامی، بر روایت صحیح تاریخ تأکید داریم، این رویداد، نشان‌دهنده نقش مردم در انقلاب است و باید با برنامه‌های آموزشی، نسل جوان را با آن آشنا کنیم. درس اصلی، حفظ ارزش‌های اسلامی و مقابله با استبداد است. شهدای ۱۷ شهریور، با خون خود، راه آزادی را هموار کردند.

وی گفت: وحدت و مقاومت، کلیدی‌ترین درس‌های قیام ۱۷ شهریور است، ۱۷ شهریور، نه تنها یک رویداد تاریخی، بلکه درسی ابدی برای نسل‌های آینده است. این کشتار، رژیم پهلوی را تضعیف کرد و انقلاب را تسریع بخشید.

باقربیک تبریزی گفت: این قیام هرگونه امید به مصالحه با رژیم طاغوت را از بین برد و راه پیروزی انقلاب را هموار کرد، درس اصلی آن برای امروز، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن و حفظ اتحاد ملی است.

وی همچنین اضافه کرد: تبلیغات اسلامی باید با استفاده از زبان هنر و رسانه، مفاهیم مقاومت و شهادت طلبی را نسل به نسل انتقال دهد

امروز، با مرور این حادثه، می‌توان درس‌هایی مانند صبر، وحدت و مقاومت را برای آیندگان استخراج کرد.