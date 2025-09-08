به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری ظهر دوشنبه در بازدید از بناهای تاریخی مرکز شهر اردبیل به همراه فرماندار اردبیل اظهار کرد: در سال‌های اخیر بخش خصوصی از حضور در بناهای تاریخی و احیای این بناها استقبال خوبی داشته‌اند و دولت از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت می‌کند.

وی افزود: شهر اردبیل به ویژه در بافت تاریخی از ظرفیت خوبی در زمینه بناهای تاریخی برخوردار است و می‌توانیم از این بناها پس از احیا با کاربری اقامتی، پذیرایی و خدماتی استفاده کنیم که در توسعه گردشگری بافت تاریخی نیز مؤثر خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل ضمن تقدیر از توجه فرماندار اردبیل به احیای بناهای تاریخی، ادامه داد: در بازدید امروز از سوی فرماندار اردبیل برای احیای بناهای تاریخی، به ویژه جمعه مسجد اردبیل و حمام تاریخی یعقوبیه به عنوان نمادی از حمام‌های تاریخی در حال احیا، اعتباراتی جمعاً به مبلغ ۸ میلیارد تومان تخصیص داده شد.

جباری تصریح کرد: همچنین در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تکمیل روند احیای خانه‌های تاریخی بازدید شده، کمک‌های فنی اعتباری و تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.