به گزارش خبرنگار مهر، ملکمحمد قربانپور ظهر امروز در آئین افتتاحیه پنج تعاونی در چهارمحال و بختیاری، با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده بخش تعاون اظهار کرد: قانون تعاون از سال ۱۳۵۸ در ساختار اقتصادی کشور گنجانده شده و اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است، اما با وجود این سابقه، امروز سهم تعاون از اقتصاد کشور کمتر از ۷ درصد است.
وی افزود: این در حالی است که ایران جزو معدود کشورهایی است که دارای قانون تعاون و وزارتخانهای با محوریت تعاون است، اما در عمل، آنگونه که باید از ظرفیتهای این بخش استفاده نشده است.
قربانپور با اشاره به اهداف عدالتمحور بخش تعاون گفت: در فلسفه وجودی تعاون، مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، جلوگیری از تمرکز دولت در نقش کارفرما، توزیع مناسب درآمد، کاهش ضریب جینی و بهرهگیری از مهارتهای افراد فاقد سرمایه مالی نهفته است. اینها دقیقاً همان آرمانهایی هستند که در قانون اساسی و شعارهای دولت وفاق ملی به ریاست دکتر پزشکیان نیز مورد تأکید قرار گرفتهاند.
معاون اقتصادی استانداری با بیان اینکه ساختارهای قانونی در حوزه تعاون دیده شدهاند اما در میدان عمل با چالشهایی مواجه هستیم»، تصریح کرد: «در استان چهارمحال و بختیاری بیش از ۵۸۷۰ تعاونی ثبت شده که تنها حدود ۳۰۰۰ مورد فعال هستند. سرانه اشتغال در این تعاونیها نیز متناسب با ظرفیتهای موجود نیست.
وی ادامه داد: در پنج طرح تعاونی اجراشده، مجموع سرمایهگذاری حدود ۸۰ میلیارد تومان بوده و اشتغالزایی آنها به ۲۳۰ نفر رسیده است. این در حالی است که سرانه سرمایهگذاری در برخی موارد ۳۴ تا ۳۹ میلیارد تومان بوده که نشاندهنده عدم بهرهوری مناسب است.
قربانپور در پایان بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی، فرمانداریها و شورای هماهنگی تعاون تأکید کرد و گفت: برای تحقق اهداف بخش تعاون، باید تصمیمگیریهای مؤثر و عملیاتی صورت گیرد تا بتوانیم از ظرفیت این بخش در مسیر توسعه اقتصادی استان بهرهمند شویم.
وی با تأکید بر اهمیت نگاه راهبردی به طرحهای سلامتمحور و ورزشی، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند طرحهایی هستیم که هم اشتغالزا باشند و هم در ارتقای نشاط اجتماعی و سلامت عمومی نقشآفرینی کنند. این طرح خاص، با ظرفیت ایجاد اشتغال برای حدود ۲۰ نفر، نهتنها در حوزه اقتصادی بلکه در تکمیل چرخه ورزشی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
معاون اقتصادی استانداری افزود: شهر ما، شهر ورزشکاران و پهلوانان است. جوانانی با مهارتهای ارزشمند که باید زمینه بروز و شکوفایی استعدادهایشان فراهم شود. این طرح میتواند الگویی باشد برای ورود بخش خصوصی به حوزه ورزش و سلامت، و امیدواریم سایر شهرها نیز با حمایت دستگاههای اجرایی، در مسیر توسعه چنین طرحهایی گام بردارند.
وی با اشاره به نقش بانکها و صندوقهای حمایتی در پیشبرد طرحهای اشتغالزا، گفت: هرچند سهم سرمایهگذاری بانکها در این حوزه پایین بوده، اما نقش آنها بهعنوان کاتالیزور در تجهیز منابع قابل توجه است. صندوق کارآفرین نیز در مراحل پیشین همکاری مؤثری داشته و امیدواریم این روند ادامه یابد.
قربانپور در ادامه با اشاره به سه طرح کلیدی استان، تصریح کرد: در حال حاضر، استراتژیکترین طرحهای ما در سه حوزه سلامت، امنیت غذایی و ورزش تعریف شدهاند. این طرحها با نگاه بلندمدت و کلاننگر طراحی شدهاند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای آینده جامعه باشند.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای مجموعه تعاون و سایر نهادهای مشارکتکننده، گفت: این مسیر، مسیر مشارکت و همدلی است. همه ما وظیفه داریم که از این مجموعه حمایت کنیم تا سرپا بماند و به الگویی موفق در سطح استان و کشور تبدیل شود.
